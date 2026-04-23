- UNIST·서강대·ETRI, 퀀텀닷 발광 소재 마이크로 패터닝 기술

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구진이 퀀텀닷(양자점) 화소를 차세대 XR 글라스에 적용할 수 있는 수준으로 패터닝해 낼 수 있는 기술 개발에 성공했다.

UNIST(울산과학기술원) 화학과 김봉수 교수와 서강대 강문성 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 강찬모 박사 연구팀은 퀀텀닷을 손상시키지 않고 마이크로 패터닝할 수 있는 디스플레이 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

밝기와 색 순도가 뛰어난 퀀텀닷을 스마트 글라스 같은 XR 기기에 쓰려면, 1인치당 3000개의 화소가 들어갈 수 있을 정도로 화소 크기를 줄이는 마이크로 패터닝이 필요하다.

연구팀이 개발한 기술은 퀀텀닷 화소를 머리카락 굵기보다 수십 배 얇은 2마이크로미터(㎛) 크기로 작게 패터닝할 수 있다. 실험에서 1인치당 4000개의 퀀텀닷 화소를 집적하는 4000 PPI(Pixel Per Inch)의 초고해상도를 달성했으며, 이를 넓이로 환산하면 동전 크기만 한 공간에 1000만 개 이상의 화소를 집적한 수준이다.

퀀텀닷의 손상이 없고, 화소의 모양과 배열이 설계된 대로 정확히 나온다. 포토레지스트(감광액)막을 ‘틀’로 사용하는 새로운 공법과 자체 개발한 첨가제(가교제) 덕분이다.

포토레지스트는 반도체 공정에서 빛으로 미세한 회로를 그릴 때 쓰이는 소재다. 연구진은 빛을 이용해 포토레지스트막에서 퀀텀닷 잉크가 배열될 공간들을 미리 도려내고, 그 위에 퀀텀닷 잉크를 얇게 도포하는 방식을 썼다. 틀 역할을 했던 포토레지스트막만을 용매로 제거하면 네모 반듯한 퀀텀닷 화소만 남게 된다.

특히 퀀텀닷 잉크 속에는 특수 첨가제가 있어, 포토레지스트를 용매로 벗겨낼 때 퀀텀닷 잉크가 같이 씻겨 나가지 않는다. 자외선 활성화 방식과 달리 자외선의 고에너지 때문에 발생하는 손상이 없으며, 열 활성화 온도도 110도로 낮아 열 손상도 차단했다.

또한 10x10 배열의 풀컬러 RGB 퀀텀닷 발광다이오드(QD-LED) 어레이를 실제 제작해 안정적인 빛을 내는 것을 확인하며 상용화 가능성도 입증했다.

김봉수 교수는 “이번 성과는 퀀텀닷 고유의 우수한 발광 특성을 유지하면서도 초고해상도 패터닝이 가능한 마이크로 제조 공정”이라며 “삼성과 애플이 눈독을 들이며 격돌하고 있는 차세대 XR 글라스와 마이크로디스플레이 시장에서 기술 경쟁력을 확보하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 지난달 19일 공개됐다.