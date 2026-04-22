[헤럴드경제=채상우 기자] 중국에서 유행하는 ‘가로등 챌린지’를 하던 여성이 가로등에 다리가 묶여 경찰에 구조되는 소동이 벌어졌다.

22일(현지 시각) 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 중국 장쑤성에 거주하는 여성 A씨는 가로등 챌린지를 시도하다 빠져나오지 못하는 사고를 당했다.

중국에서 유행하는 이 챌린지는 가로등을 다리로 감싸 풀리지 않게 고립하는 자세를 유지하는 것이다.

A씨는 SNS 영상 속 지시에 따라 가로등 기둥에 다리를 감았고, 성공할 것이라고 예상했지만 동작을 마치자마자 다리가 기둥에 단단히 끼어 하반신을 움직일 수 없게 됐다.

몸부림을 칠수록 A씨의 다리는 기둥에 더 꽉 끼었고, 결국 경찰의 도움을 받아 겨우 풀려날 수 있었다. 다행히 A씨는 다리에 가벼운 마비 증상만 겪은 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “최근 온라인상에서 유행하고 있는 챌린지의 동작은 무릎 관절을 과도하게 굽히고 회전시키면서 온몸의 무게를 지탱해야 하는 방식”이라고 설명했다.

이어 “이 챌린지는 무릎 관절이 전체 체중을 견뎌야 하므로 인대 손상 위험이 매우 크다”며 “특히 하체 혈관이 지속적으로 압박받으면 저림과 부종을 넘어 심할 경우 조직 괴사로 이어질 수 있다”고 경고했다.

중국 내에서는 이번 사건 외에도 케이블 타이로 발목 묶기, 좁은 양동이에 몸 구겨 넣기 등 자극적인 챌린지가 잇따라 유행하며 논란이 되고 있다.