[헤럴드경제=채상우 기자] 대전 오월드가 당분간 늑구와 관련한 사진 및 영상 등 관련 정보를 제공하지 않기로 결정했다.

22일 대전 오월드는 “현재 늑구에게 무엇보다 평온하고 조용한 환경이 필요하다고 판단하여 완전한 회복을 위해 당분간 늑구의 사진이나 영상 촬영을 진행하지 않기로 결정했다”고 밝혔다.

오월드는 “늑구의 상태가 충분히 안정되고, 본래의 보금자리로 돌아가 편안하게 지낼 수 있는 시점에 다시 소식을 전해드리겠다”며 “늑구가 편안한 일상으로 돌아갈 수 있도록 따뜻한 마음으로 지켜봐 달라”고 했다.

늑구가 돌아온 이후 오월드는 인스타그램을 등을 통해 늑구의 회복 상황과 먹이를 먹는 모습 등을 공개해 왔다.

일각에서는 늑구에 지나친 관심을 보인 일부가 오월드 측에 극성 민원을 제기한 것에 대한 대응이라는 주장도 제기되고 있다.

실제 늑구 모습을 공개한 이후 “왜 밥그릇이 아니라 바닥에 주냐”며 위생과 문제를 제기하는 이들이 많았다. 또 “늑구 사진을 보정하지마라”, “더 많은 사진을 올리라” 등의 민원이 속출한 것으로 알려졌다.

논란이 확산되자 오월드 측은 “야생동물인 늑대는 본래 먹이를 그릇에 담아 먹는 동물이 아니다”며 “평소에도 별도의 용기를 사용하지 않는다”고 밝혔다.

이어 “영상 속 장소는 일반 노지가 아닌 매일 철저히 소독되는 ‘특수 콘크리트 바닥’”이라며 “늑대와 같은 포식동물은 먹이를 물고 안전한 곳으로 이동해 섭취하는 습성이 있어 동물복지 매뉴얼상 바닥 급여가 권장된다”고 설명했다.

오월드 측은 “기력을 회복 중인 늑구는 민감한 상태”라며 “그릇에 담아주면 먹지 않는다. 평소에도 생닭 같은 먹이를 울타리 안으로 던져주며, 이는 늑대의 야생성을 유지하기 위한 조처”라고 해명했다.

현재 늑구에게는 빠른 회복을 위해 특수 비타민과 철분제가 첨가된 생닭과 소고기가 제공되고 있는 것으로 알려졌다.

늑구는 지난 8일 오월드 사육시설의 철조망 아래 땅을 파고 탈출했다가 열흘 만인 17일 동물원에서 약 1㎞ 떨어진 장소에서 포획됐다.