[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보 선거대책위원회인 ‘희망캠프’에 재계·학계·법조계·정계 인사가 추가로 합류했다.

22일 김부겸 희망캠프에 따르면 재계에서는 양승재 삼화식품 대표가 후원회장으로 추가로 위촉됐다.

대구 향토기업인 삼화식품을 이끌어 온 양 대표는 한국청년회의소(한국JC) 중앙회장을 역임한 경력도 갖추고 있다.

또 학계에서는 문전일 대구경북과학기술원(DGIST) 석좌교수가 합류했다.

문 교수는 한국로봇산업진흥원장을 지낸 국내 로봇 분야의 권위자로, 대구를 인공지능·로봇 산업 수도로 발돋움시킬 김 예비후보의 관련 공약 실행에 도움을 줄 것으로 기대된다.

더불어 대구의 여성 청년 벤처기업가인 조수원 투아트(TUAT) 대표도 캠프에 합류한다.

조 대표가 이끄는 투아트는 시각장애인을 돕는 인공지능 기반 서비스인 ‘설리번 플러스’를 선제적으로 출시해 혁신성을 인정받았으며 인공지능 기술을 활용해 사회적 가치를 실현하는 상징적인 사례로 반향을 일으킨 바 있다.

정책자문단에는 김재훈 대구대 경제금융통상학과 명예교수(전 대구사회연구소장)와 이권희 전 한국폴리텍VI대학 학장이 힘을 보태기로 했다.

법조계에서는 정재형 전 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 대구지부장과 김재기 전 대구변호사회 홍보이사, 김윤정 전 안산지청 차장검사가 법률지원단에 합류했다.

정재형 변호사와 김재기 변호사는 법조계에서도 활발한 교류를 이어가는 중견 인사로, 법률지원에서 한 걸음 더 나아가 보수적인 지역 법조계의 마음을 여는 데에 역할을 할 것으로 캠프는 기대했다.

김윤정 변호사는 젊은 여성 변호사이자 검찰 간부 경력을 겸비한 인재로, 캠프는 여성 청년 법조인의 목소리가 비교적 부족한 대구에서 이들의 의견을 대변해 줄 것으로 기대하고 있다.

정계에서는 황영헌 전 개혁신당 대구시당위원장이 힘을 보태기로 했다. 그의 합류로 선대위의 정치적 외연이 더 넓어질 것으로 기대된다.

김부겸 후보는 “재계의 경제 감각, 학계의 전문 지식, 법조계의 공정성, 정계의 정무 역량은 대구 발전에 꼭 필요하다”며 “대구가 직면한 위기를 기회로 바꾸고 시민이 체감할 수 있는 시정 혁신을 이뤄내겠다”고 말했다.