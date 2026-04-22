대전 동구 선샤인호텔서 실무교섭 시작

[헤럴드경제=정호원 기자] 경남 진주 CU 물류센터에서 발생한 조합원 사망 사고를 규탄하며 투쟁 중인 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(이하 화물연대)와 사측인 BF로지스가 사태 해결을 위해 실무 교섭에 나섰다.

화물연대와 BGF로지스 양측은 22일 오후 5시경 대전 동구 선샤인호텔에서 실무교섭을 시작했다. 이날 교섭에는 화물연대 측 김종인 정책교섭위원장과 최삼영 부위원장 등 4명, BGF로지스 측 관계자는 6명이 참석했다. BGF로지스는 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일의 물류 자회사다.

이번 교섭은 사고 이후 마련된 첫 실무자 중심 대화다. 화물연대 관계자는 “CU 투쟁이 장기화하고 있고 열사(고인) 문제 논의가 시급해 이 부분을 집중적으로 이야기하려고 한다”고 밝혔다. BGF로지스 측 역시 “이번 교섭이 빠르고 합리적인 협의로 이뤄지기를 기대한다”고 전했다.

본격적인 실무교섭에 앞서 양측은 이날 고용노동부 진주지청에서 대표자급 상견례를 가졌다. 이 자리에서 이민재 BGF로지스 대표는 “센터 집회 과정에서 사망한 조합원에 대해 매우 안타까운 마음”이라며 “유족에게 깊은 위로의 마음을 전하고 싶다”고 고개를 숙였다. 이에 화물연대측도 사측의 교섭 참여를 긍정적으로 화답하며 구체적인 요구안을 실무교섭에서 조율하기로 했다.

앞서 지난 20일 오전 10시 32분경 CU 물류센터 앞 집회 현장에서 비조합원이 운전하던 화물차가 화물연대 조합원을 치고 지나가 1명이 숨지고 2명이 중경상을 입는 사고가 일어났다. 화물연대는 이를 ‘경찰의 무리한 진압과 사측 교섭 거부가 낳은 인재’로 규정하고 경찰과 사측 책임자 처벌 및 재발 방지, 성실 교섭 참석을 촉구하며 투쟁을 이어가고 있다.