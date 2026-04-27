5월 ‘오르골 & 봄꽃 페스타’ 운영 한·불 수교 140주년 공식 기념행사 세계 희귀 오르골 시연 프로그램 강화 이탈리아 전통 마리오네트 공연 실시

[헤럴드경제=김명상 기자] 경기 가평의 쁘띠프랑스와 이탈리아마을이 5월 ‘오르골 & 봄꽃 페스타’를 운영한다. 이번 행사는 2026년 한·불 수교 140주년 공식 기념행사로 지정된 시즌 프로그램의 일환이다.주한 프랑스대사관이 인증한 공식 기념행사로, 관련 로고를 활용한 문화 교류 프로그램이 운영된다.

행사를 앞두고 양 마을은 리모델링과 조경 정비를 통해 공간 구성을 개선하고, 계절감이 드러나는 경관을 강화했다. 다양한 꽃과 수목을 보완 식재해 방문객이 체감할 수 있는 변화에 초점을 맞췄다.

축제 기간 중 쁘띠프랑스는 프랑스 문화 콘텐츠를 강화해 ‘세계 희귀 오르골 시연’을 상시 진행한다. 수백 년 전 제작된 클래식 오르골의 소리를 직접 들을 수 있는 기회다. 최근 개보수를 마친 ‘강마에카페’는 청평호와 마을 전경을 조망할 수 있도록 내부 구조를 조정했다.

이탈리아마을은 관람객을 위한 포토존과 체험 콘텐츠를 확충했다. 새로 조성된 ‘제페토골목 플라워존’은 이탈리아 골목에 식재를 배치해 동화 속 장면을 재현했다. 해당 구역은 방문객의 이용이 이어지고 있다. 이와 함께 마리오네트 퍼포먼스와 베네치아 가면 체험 등 이탈리아 전통 문화 프로그램도 상설 운영된다.

주말과 공휴일에는 거리 공연과 문화 체험 프로그램이 추가된다. 행사 기간 동안 상설 콘텐츠와 연계해 체류 시간을 늘리는 방식으로 운영될 예정이다.

쁘띠프랑스 관계자는 “한·불 수교 140주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 단순한 관광을 넘어 유럽의 문화와 예술을 직접 체험할 수 있는 프로그램을 준비했다”며 “꽃과 조경이 더해진 마을 풍경 속에서 가평 속 유럽의 봄을 편안하게 즐기시길 바란다”고 밝혔다.

행사 일정과 프로그램 정보는 공식 홈페이지 및 SNS 채널에서 확인 가능하다.