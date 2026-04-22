선전국제상회와 업무협약 체결 AI 휴머노이드 로봇 기업 등 방문

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소가 ‘중국의 실리콘밸리’로 불리는 선전을 찾아 부산-선전 두 도시 경제협력 채널 구축에 나섰다고 22일 밝혔다.

정현민 상근부회장 등 부산상의 관계자 3명은 23일까지 선전을 방문, 지역 기업의 해외시장 진출과 투자협력을 위한 통상 네트워크 마련할 계획이다.

방문단은 21일 오후 선전 상공업계를 대표하는 경제단체인 선전국제상회를 방문해 업무협약을 체결하고 ▷지속가능한 협력사업 발굴 ▷경제·무역 협력 ▷국제시장 동향과 정책·법률 정보 교류 등 다양한 분야에서 손을 맞잡기로 했다.

정 부회장은 두 도시 경제계가 상시 협력할 공식창구를 마련했다는 데 의미를 두고 “부산과 선전은 각각 해양·물류와 제조·기술 혁신을 대표하는 도시로 높은 성장잠재력을 갖고 있다”며 “지역 기업의 중국 및 글로벌시장 진출에도 도움이 될 것”이라고 말했다.

부산상의 방문단은 22일 AI 통번역기술 기업 타임케틀(Timekettle)과 휴머노이드 로봇·인공지능 분야 글로벌 선도기업 유비테크 로보틱스(UBTECH Robotics)를 차례로 방문해 첨단기술 개발 및 사업화 사례를 살펴보고 지역산업과의 협력 가능성을 모색했다.

이후 첸하이 경제특구를 총괄하는 첸하이 선전-홍콩 현대서비스산업협력구 관리국을 방문해 투자유치 정책과 제도혁신 사례를 듣고 부산 기업의 중국진출 지원과 양국 협력 확대방안을 논의했다. 첸하이는 선전 내 대외개방 특구이자 선전-홍콩 협력의 핵심 거점이다.