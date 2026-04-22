[헤럴드경젝=김아린 기자] 22일 민주노총 공공운수노조 화물연대 차량이 돌진해 현장 경찰관이 다쳤다는 영상과 소문이 퍼지자 경찰청은 사실이 아니라고 밝혔다.

이날 경찰청은 언론 공지를 내고 “스타렉스 차량이 경찰관이 몰려있는 방향으로 돌진하는 듯한 영상이 커뮤니티 등을 통해 확산하고 있다”며 “확인한 바 해당 영상은 오늘이 아닌 지난 20일 발생했던 상황”이라고 알렸다.

20일 오후 1시33분께 진주 BGF로지스 물류센터(CU 진주물류센터) 앞에서 화물연대 조합원들이 농성을 벌이던 중 승합차가 경찰관을 향해 돌진했다. 이 사고로 경찰관 1명이 가벼운 부상을 당했고 60대 운전자는 현장에서 특수공무집행방해 혐의로 긴급체포됐다. 경찰은 이 남성에 대한 구속영장을 검찰에 신청했다.

한편, 그날 오전에는 같은 현장에서 화물연대 조합원 1명이 숨지는 사고도 있었다. 파업에 참여하지 않은 비조합원 기사가 트럭을 몰고 물류센터를 빠져나오자 이를 일부 조합원들이 차량 앞을 막아섰는데 이 과정에서 조합원이 트럭에 깔렸다. 다른 조합원 2명은 중경상을 입었다.

경찰은 가해 운전자에게 살인 혐의를 적용해 22일 구속영장을 신청했다.