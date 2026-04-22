금융·고용·복지 복합지원 간담회 영세 소상공인 연계지원 확대 추진

[헤럴드경제=유혜림 기자] 금융당국이 서민·취약계층을 위한 맞춤형 금융상품 확대를 추진한다. 보험업권과 연계한 맞춤형 보험상품 개발도 추진하고 지역 금융과 협력해 소액신용대출과 적금 등 복합지원 전용 상품을 시범 출시할 방침이다.

금융위원회는 22일 이 같은 내용을 골자로 금융·고용·복지 복합지원 체계 후속 대책 마련에 나선다고 밝혔다. 김동환 금융소비자국장은 이날 서울 양천 서민금융통합지원센터에서 열린 현장 간담회에서 “제기된 건의사항이 복합지원 연계망을 더욱 넓고 촘촘하게 만드는데 반영될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

2년간 금융·고용·복지 복합지원이 본격화되면서 지원 성과도 빠르게 확대되고 있다. 2023년 연간 4만6000명 수준에 머물렀던 복합지원 서비스 연계자는 2025년 16만5000명으로 늘어 약 3.5배 증가했다. 지원 역시 실제 취약계층 중심으로 이뤄졌다. 2024년 이후 금융·고용 연계자 중 무직·비정규직 비중은 77.9%, 연소득 2500만원 이하 비중은 78.8%로 집중됐다.

특히 3회 이상 채무조정 연체자 비중을 보면 복합지원의 효과가 뚜렷하게 나타났다는 평가다. 2025년 기준 비복합지원 집단의 연체자 비중은 12.0%인 반면, 복합지원 집단은 7.7%로 낮아 고위험 취약계층의 금융 여건 개선과 실질적 회복에 기여하고 있는 것으로 평가된다. 금융위 관계자는 “복합지원 연계를 통해 여러 센터를 찾아다니는 번거로움을 덜고 체계적으로 지원하고 있다”고 말했다.

당국은 복합지원 체계를 보다 촘촘하게 구축하겠다는 구상이다. 우선 서민·취약계층을 위한 맞춤형 보험상품 개발을 추진한다. BNK부산은행 등 민간 금융사와 협력해 소액신용대출과 적금 등 복합지원 전용 상품을 시범 출시할 예정이다. 또 보험업권과 연계해 전용 보험상품 도입도 검토하겠다는 방침이다.

영세 자영업자 지원도 확대된다. 금융위는 중소벤처기업부와의 업무협약을 바탕으로 기업은행, 신용보증기금 등과 협력을 강화해 위기 소상공인을 위한 통합지원 체계를 구축하고, 재기 지원과 경영 안정에 실질적인 도움이 되는 방안을 마련할 계획이다.

수요자 중심의 서비스 제공을 위해 상담 전 과정에 걸친 인프라 개선을 추진한다. 상담 예약 단계에서 ‘복합지원 자가진단’ 기능을 도입해 대상자 여부를 사전에 확인하고, 고객 정보를 미리 확보해 실제 상담에 활용하는 방안을 검토 중이다.

또 상담 과정에서는 생성형 인공지능(AI) 기반 상담 지원 시스템 ‘복합지원 길라잡이(가칭)’ 도입도 추진한다. 상담 이후에는 맞춤형 지원 정보를 공인 알림문자를 통해 안내하는 방안도 검토된다. 개인별 상황에 맞는 정부 지원 제도를 반복적으로 안내해 정책 접근성을 높이겠다는 취지다. 복합지원 체계를 민간 금융앱과 연동해 사전에 안내하는 ‘미리 알림’ 기능도 강화하기로 했다.