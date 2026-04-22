8개월간 총 1280여 개 도시락 후원

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국부동산원은 대구 혁신도시 이전 9개 공공기관 사회공헌협의체와 도시락 배달 등 대구 동구 지역 저소득 어르신을 위한 봉사활동을 진행했다고 22일 밝혔다.

이번 활동에는 한국부동산원, 신용보증기금, 한국가스공사, 한국교육학술정보원, 한국사학진흥재단, 한국산업기술기획평가원, 한국산업단지공단, 한국장학재단, 한국지능정보사회진흥원 9개 대구 혁신도시 이전 공공기관의 소속 임직원 40여 명이 참여했다. 이는 대구사회복지공동모금회, 대구종합사회복지관과의 협력으로 이뤄졌다.

9개 공공기관은 총 1800만원의 기부금을 조성해 식생활에 어려움을 겪는 대구지역 취약계층 어르신들에게 따뜻한 식사를 제공했다.

특히 이번 후원은 일회성에 그치지 않고, 지역 어르신 40가구를 대상으로 향후 8개월간 주 1회씩 총 1280여 개의 도시락과 밑반찬을 지속 지원하는 방식으로 진행된다.

지원 첫 번째 주차를 맞은 이날은 각 기관 임직원이 4인 1조를 이뤄 어르신 가구를 직접 방문해 도시락을 배달했다.

이헌욱 한국부동산원 원장은 “식사 한 끼가 단순한 끼니를 넘어 따뜻한 안부가 될 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 혁신도시 공공기관들과 함께 지역사회의 든든한 동반자로서 역할을 다하겠다”고 말했다.

한편 9개 기관이 함께하는 대구 혁신도시 공공기관 사회공헌협의체는 2014년 출범 이후 대구지역 소외계층 지원 및 지역사회 상생발전 등 지역 현안을 해결하기 위한 합동 사회공헌활동을 정기적으로 추진하고 있다.