장애인 문화체험 활동 지원 중학생 항공 진로 특강 개최

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공과 아시아나항공은 따뜻한 봄을 맞아 지역사회에 활력을 전하는 사회공헌활동을 진행했다고 22일 밝혔다.

대한항공과 아시아나항공 사내 봉사단 소속 임직원 40여 명은 이날 경기 파주시 오두산 통일전망대에서 장애인 문화체험 활동을 지원했다. 4월 20일 장애인의 날을 계기로 서울·경기도 소재 사회복지단체와 협력해 장애인들이 평소에 가기 어려웠던 명소를 함께 방문하고 다양한 체험을 즐길 수 있도록 이동과 안내를 도왔다.

문화체험 활동에는 중증 지적장애인과 거동이 어려운 지체장애인 등 사회복지단체 소속 장애인 50여 명과 단체 관계자들이 참가했다. 이들은 통일전망대에 올라 한강과 임진강이 합류하는 경치를 감상하고 임진각 평화 곤돌라에 직접 탑승하며 봄나들이를 즐겼다.

앞서 지난 16일에는 청소년 대상 진로 특강을 열었다. 대한항공 교육기부 봉사단은 아시아나항공 교육기부 봉사단과 합동으로 이날 오전 서울 강남구 중동중학교에서 운항승무원·정비사 직업 특강을 실시했다.

대한항공 운항승무원과 아시아나항공 정비사가 현직 경험을 토대로 각 직업을 소개하고 학생들의 질문에 답하며 항공 분야에 대한 진로 탐색 기회를 제공했다. 중동중 학생 약 330명이 특강에 참석해 열띤 관심을 보였다.

대한항공 관계자는 “아시아나항공과 앞으로도 꾸준히 합동 사회공헌활동을 펼침으로써 양사 직원들이 소통할 수 있는 기회를 마련하고 기업의 사회적 책임을 다할 것”이라고 말했다.