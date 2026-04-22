PC전용 개발…총 10개 언어 서비스 북미·남미·유럽·日 등에 서버 구축

엔씨는 자사 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아이온2’(사진)의 글로벌 출시 일정을 올해 하반기로 확정했다고 22일 밝혔다.

엔씨는 스팀과 퍼플(PURPLE)에 기반한 PC 전용 플랫폼으로 아이온2 글로벌 버전을 개발 중이다. 이용자는 이날부터 스팀 공식 페이지에서 위시리스트 등록(찜하기)을 진행할 수 있다.

아울러 엔씨는 북미, 남미, 유럽, 일본 등 지역별 서버를 구축해 게임을 운영할 계획이다. 총 10개 언어도 지원한다. 구체적으로 ▷영어 ▷독일어 ▷프랑스어 ▷스페인어 ▷포르투갈어 ▷일본어 ▷한국어 ▷러시아어 ▷중국어(간체·번체) 등이다.

아이온2 개발진은 5월 중 아이온2를 소개하고, 관련 궁금증을 해소하는 등 글로벌 이용자와 소통하는 시간을 가질 예정이다. 현재 공식 홈페이지 및 스팀 페이지에서 아이온2 글로벌 버전 출시에 대한 추가 정보를 확인할 수 있다.

백승욱 엔씨 최고사업책임자(CBO)는 “아이온2는 커뮤니티의 목소리에 귀 기울이며 콘텐츠와 서비스를 지속해서 발전시켜 왔다”며 “이러한 노력과 진정성, 커뮤니티 중심의 운영, 그리고 높은 수준의 게임성을 전 세계 이용자들에게 동일하게 제공하겠다”고 말했다. 차민주 기자