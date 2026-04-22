해외 인증비·실증비 지원하고 온라인 수출 물류 대행도 뒷받침 규격인증 최대 1억원, 의료기기는 1억5000만원까지 지원 풀필먼트·해외 물류센터 비용도 보조…수출국 다변화 상담 병행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 추가경정예산 122억원을 투입해 중동 전쟁으로 어려움을 겪는 중소기업을 대상으로 수출규제 대응과 온라인 수출 물류 지원사업을 실시한다고 밝혔다.

이번 사업은 전쟁 여파 속에서 새로운 시장 개척에 나서는 기업들이 수출 대상국의 인증 요구에 신속히 대응할 수 있도록 돕는 ‘해외 수출규제 대응 지원사업’과 온라인 수출 중소기업의 물류 애로를 덜어주기 위한 ‘온라인 수출 중소기업 물류 지원사업’으로 나뉜다.

우선 해외 수출규제 대응 지원사업에서는 수출 대상국이 요구하는 규격인증 획득을 위한 시험, 인증, 컨설팅 비용의 50~70%를 기업당 최대 1억원까지 보조한다. 의료기기 분야는 최대 지원 한도가 1억5000만원이다.

이번 추경사업에서는 신청건수 4건 제한 없이 지원하는 소액인증 한도도 한시적으로 상향했다. 기존 3500만원이던 지원 한도를 5000만원으로 높였다.

해외 규격인증 획득 과정에서 기후, 통신, 환경 등 현지 조건에서 제품이 정상 작동하는지 검증해야 하는 경우에는 실증 비용도 지원한다. 해외 바이어 등이 요구하는 제품 실증에 직접 드는 비용을 최대 5000만원까지 지원해 현지 정착을 뒷받침할 계획이다.

중기부는 수출 다변화를 추진하는 중소기업을 위해 해외수출규제 전담 대응반을 통한 전문가 상담도 제공한다. 관련 교육과 설명회도 열고, 대체시장 진출 수요를 반영한 인증 가이드북도 제작해 배포할 예정이다.

온라인 수출기업 물류 지원사업도 함께 추진한다. 기업이 민간 물류사를 통해 보관, 포장, 출고, 배송, 반품 등 주문 이행 전 과정을 맡기는 풀필먼트 서비스를 이용할 경우 최대 3500만원 한도 내에서 소요 비용의 70%까지 지원한다.

부산항만공사의 해외 물류센터를 활용하는 중소기업에 대한 지원도 포함됐다. 중소기업이 부산항만공사의 해외 물류센터에 제품을 보관하거나 해당 센터에서 배송 등 물류 서비스를 받을 경우 비용의 일부를 최대 70%, 3000만원 한도 내에서 지원한다. 대상 물류센터는 미국 로스앤젤레스, 네덜란드 로테르담, 스페인 바르셀로나, 인도네시아 동부 자바 등이다.

이와 함께 중동 전쟁 피해기업 등을 대상으로 물류·통관 교육과 전문가 1대1 매칭 상담도 진행한다.

해외 규격인증 획득 지원사업은 4월 23일부터 해외규격인증획득지원센터 누리집을 통해, 온라인 수출기업 물류지원사업은 4월 24일부터 비즈코리아 누리집을 통해 각각 신청할 수 있다.