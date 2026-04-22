미래 주거 기준 담은 ‘One City’ 청사진 제시 해외 설계 거장 협업, 테마파크형 커뮤니티 도입 DRT 무인셔틀·첨단 로보틱스 적용 눈길

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 압구정3구역을 대한민국 주거 기준이 되는 ‘단 하나의 도시(ONE City)’로 완성시키겠다는 청사진을 내놨다. 현대건설은 지난 20일 압구정3구역 정비사업 우선협상대상자에 선정됐다.

현대건설이 22일 공개한 ‘One City’ 청사진은 ‘오운 더 원(OWN THE ONE)’ 비전 아래 압구정 현대의 헤리티지를 계승하면서도 미래 주거의 새로운 기준을 제시하겠다는 뜻을 담았다.

압구정3구역은 현대 1~7차, 10·13·14차, 대림빌라트 등 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 탈바꿈하는 대형 정비사업이다.

현대건설은 ▷랜드마크 설계(ONE Scene) ▷초대형 ‘클럽 압구정’ 커뮤니티(ONE Circle) ▷수요응답교통(DRT) 무인셔틀을 비롯한 미래형 로보틱스 라이프(ONE Robotics) ▷거장의 손길로 완성되는 생태숲(ONE Nature) ▷고급주거에 걸맞은 하이엔드 라이프스타일(ONE Life)을 아우르는 ‘5대 핵심 가치’를 담았다.

가장 주목받는 부분은 랜드마크 설계다. 글로벌 건축설계사 ‘람사(RAMSA)’, ‘모르포시스(Morphosis)’가 참여해 압구정3구역을 고전적 품격과 미래적 감각을 동시에 담은 전 세계적인 랜드마크로 완성하겠다는 비전을 제시했다.

세대 설계는 압구정 최고 수준의 조망 특화에 초점을 맞췄다. 전 세대 돌출 테라스를 통해 압도적인 개방감을 확보하고, 3면 개방형 코너 창호로 한강과 도심이 펼쳐지는 파노라마 조망을 구현했다. 3m 우물 천장고로 개방감도 극대화했다.

커뮤니티는 테마파크형 구조로 조성된다. 현대건설은 초대형 커뮤니티 ‘클럽 압구정’을 중심으로 실내외 공간을 유기적으로 연결하고, 365일 편리하게 이용할 수 있도록 산책·운동·휴식·문화·이동 기능을 단지 전반에 입체적으로 배치했다.

단지 전체를 순환하며 연결하는 새로운 라이프스타일 플랫폼 ‘더 써클 원(The Circle One)’도 도입된다. 산책로, 초대형 커뮤니티 시설, DRT 무인셔틀 노선 등이 유기적으로 연결돼 단지 안에서 모든 일상을 누릴 수 있도록 계획됐다. ‘더 써클’ 관련 상표권도 출원하며 차별화된 커뮤니티 브랜드 경쟁력 강화에 나섰다.

미래 기술은 현대자동차그룹과의 협업을 통해 구현된다. 입주민이 원하는 시간과 장소에 차량을 호출하면 DRT 무인셔틀을 통해 단지 내 커뮤니티와 상업시설, 단지 인근 주요 거점까지 빠르고 편리하게 이동할 수 있다. 스마트 주차 시스템, 비대면 배송 로봇, 생활 지원 모빌리티, 재난 대응 시스템, 24시간 안전 관리 기술 등을 더해 이동·주차·배송·안전을 아우르는 미래형 주거 환경을 구현할 계획이다.

조경은 한강과 자연스럽게 이어지는 입체적 생태숲을 제안했다. 특히 세계적 조경 설계사 GPB(Gustafson Porter+Bowman), 그린와이즈와의 협업을 통해 경관 완성도를 높였다.

주거 서비스로는 입주자 취향에 맞춰 공간을 구성할 수 있는 ‘압구정 캔버스 유닛’을 제안했다. 여기에 호텔식 드롭오프존, 프라이버시를 고려한 동선 분리, 헬스케어 서비스, 글로벌 브랜드 협업 등을 더해 압구정에 걸맞은 하이엔드 라이프스타일을 구현할 계획이다.

현대건설 관계자는 “압구정3구역에 세계 최고 수준의 설계와 미래 기술, 차별화된 라이프스타일을 집약해 대한민국 주거의 새로운 기준이 되는 단 하나의 도시를 완성하겠다”고 밝혔다.