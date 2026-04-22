[헤럴드경제=민성기 기자] 코미디언 김미려가 자녀들에게 성교육 철학을 공개했다.

김미려는 지난 21일 공개된 유튜브 채널 ‘신여성’의 ‘수위 조절 실패한 쎈여자들의 마라맛 토크’ 에피소드에 출연해 일상에서 실천 중인 개방적인 교육 방식을 전했다.

이날 방송에서 김미려는 과거 부부 관계 중 자녀에게 상황을 들켰던 일화를 언급해 눈길을 끌었다. 김미려는 “부부 관계 중 분명 자고 있던 아이들의 발걸음 소리가 들렸다”라며 “황급히 마무리하고 이불을 덮은 채 심각한 척을 했다”고 말해 이경실과 조혜련을 놀라게 했다.

김미려는 당시 초등학교 4학년이었던 딸에게 “엄마, 아빠가 사랑을 나눴다”고 솔직하게 고백하며 상황을 설명했음을 밝혔다.

김미려는 자녀의 눈높이에 맞춘 일상적인 교육도 강조했다. 그는 아들에게 생리와 폐경의 개념을 설명하며 “남자는 여자의 생리대를 사줄 수 있는 배려를 갖춰야 한다”고 가르친다고 전했다. 생물학적 현상을 감춰야 할 부끄러움이 아닌, 삶의 자연스러운 과정으로 받아들이게 하려는 취지다.

조혜련 또한 이에 대해 “아이들이 음지에서 잘못된 정보를 접하기보다, 부모를 통해 건강하게 배우는 것이 훨씬 긍정적”이라며 김미려의 개방적인 교육 방식에 공감을 표했다.

한편 김미려는 평소 인스타그램에 유튜브 등 사회관계망서비스(SNS)와 방송을 통해 유쾌한 일상을 공유하며 대중과 소통을 이어가고 있다.