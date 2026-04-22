5월 시카고 연례 학술대회서 상세 결과 공개 미국·한국서 고형암 및 AML 대상 1상 순항

[헤럴드경제=최은지 기자] 신라젠은 자사가 개발 중인 항암제 ‘BAL0891’의 임상 연구 초록이 오는 5월 29일부터 6월 2일(현지시간)까지 미국 일리노이주 시카고에서 개최되는 미국임상종양학회 연례학술대회(ASCO 2026)에 채택됐다고 22일 밝혔다.

해당 연구 결과는 ASCO 2026 연례학회 현장에서 공개될 예정이며, 초록의 상세 내용은 ASCO 공식 초록 공개 시점에 맞춰 확인이 가능하다.

현재 BAL0891은 미국과 한국에서 고형암 및 급성골수성백혈병(AML) 환자를 대상으로 임상 1상을 진행하고 있다.

이번 1상 임상은 총 4개의 하위 시험군으로 구성됐다. 구체적으로는 고형암 환자 대상 ▷BAL0891 단독요법(하위시험 1) ▷면역관문억제제 병용요법(하위시험 2) ▷화학항암제 병용요법(하위시험 3)과 급성골수성백혈병 환자 대상 ▷단독요법(하위시험 4)이 진행 중이다.

앞서 신라젠은 최근 폐막한 미국암연구학회 연례학술대회(AACR 2026)에서도 BAL0891의 기초 연구 2건을 발표하며 약물의 약리 기전과 시너지 효과를 확인한 바 있다. 당시 발표된 연구는 환자 유래 위암 오가노이드 모델에서의 반응성 평가와 삼중음성 유방암 모델에서의 BAL0891 및 G-CSF 병용 효과에 관한 내용이었다.

신라젠 관계자는 “세계적으로 권위 있는 학술대회인 ASCO에 BAL0891 연구가 채택된 것은 의미 있는 진전”이라며 “향후 추가적인 임상 데이터를 확보해 학회 등 공식 채널을 통해 지속적으로 연구 성과를 공유할 계획”이라고 밝혔다.