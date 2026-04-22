순자산 ‘8배 성장’ 308억→2365억

[헤럴드경제=김유진 기자] 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 미국우주테크 상장지수펀드(ETF)’가 상장 이후 개인 순매수액이 2000억원을 돌파했다.

22일 한국거래소에 따르면 해당 ETF는 상장 6거래일 만에 누적 개인 순매수 2240억원(전날 기준)을 기록했다. 순자산 역시 308억원에서 2365억원으로 증가하며 약 8배 규모로 성장했다.

최근 미국 우주 산업 관련 ETF가 여럿 상장된 가운데, 자금 유입 측면에서 TIGER 미국우주테크 ETF는 상대적으로 큰 규모를 기록했다. 관련 테마 ETF 전체 개인 순매수 중 약 70%가 해당 ETF로 유입된 것으로 나타났다. 상장 첫날 600억원이 넘는 자금이 유입된 이후에도 수백억원 규모의 순매수가 이어지며 자금 유입이 지속됐다.

TIGER 미국우주테크 ETF는 로켓랩, 인튜이티브 머신스, AST 스페이스모바일, 레드와이어 등 민간 우주 기업 10개 종목에 집중 투자한다. 이와 함께 전통 방산 기업을 제외한 ‘순수 우주 기업’ 중심 포트폴리오로 구성해 투자 대상의 순도를 높였다. 특히 발사체와 위성 등 우주 인프라를 담당하는 업스트림 영역에 약 70%를 배분하고, 상위 4개 종목에 약 70%를 집중한 구조다.

우주 산업은 기술 장벽과 초기 투자 부담이 큰 만큼 소수 기업 중심으로 시장 구조가 형성되는 분야다. 해당 ETF는 소수 핵심 기업에 집중하는 전략으로 스페이스X 상장 시 최대 25% 비중으로 신속 편입하는 규칙을 적용 중이다. 주요 이벤트를 빠르게 반영하는 데 제약이 없다는 설명이다.

김남호 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부장은 “민간 우주 산업은 단순 테마를 넘어 국가 경쟁력을 위한 핵심 인프라로 자리잡고 있는 초기 단계”라며 “경쟁력을 입증한 핵심 기업에 집중하는 전략이 우주 ETF 시장 내 자금 흐름을 주도하고 있다”고 말했다.