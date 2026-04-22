[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 지석진이 주식 투자 실패담을 털어놨다.

21일 유튜브 채널 ‘TEO 테오’에는 “미미 웃음 낳으시고 바 지석삼 다 적시셨네”라는 제목으로 ‘살롱드립’ 지석진, 미미편이 업로드됐다.

이날 미미가 “주식도 못 믿는다”며 현물 자산을 선호한다고 밝히자, MC 장도연 역시 “나도 주식 계좌가 없다”고 공감했다.

이에 지석진은 “상장 기간이 긴 ETF를 분할 매수로 적금 붓듯이 장기 투자하면 실패가 없다”며 자신만의 투자 철학을 전했다.

그러나 지석진은 “사람들 만나면 내가 성공하지 못했기 때문에 배운 것들을 다 이야기 해준다”라면서 “이상하게 난 안 된다”라고 말해 웃음을 안겼다.

그는 자신의 투자 경험도 솔직하게 털어놨다. 지석진은 “난 마이너스다”라면서 “삼성전자는 8만 원대에 샀다가 늘 10만 원을 못 넘고 떨어지더라. 10만 원 넘길래 팔았다”라며 호탕하게 웃었다. 최근 삼성전자 주식이 20만 원을 넘었다.

지석진은 “난 또 잘한다고 분할매도 했다”라면서 “아내고 갖고 있었다. ‘난 팔았다. 타이밍이 중요하다. 네가 알아서 판단해라’라고 했는데, 아내도 팔았더라”면서 아쉬움을 드러냈다.

이에 미미는 “그래도 2만 원 이득인 거 아니냐”라면서 긍정적으로 반응했고, 지석진은 “주식은 팔고 나서 더 오르는 게 가장 마음이 아프다”고 털어놨다.