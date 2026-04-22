조합원 포함 총 533세대 한강 조망 “래미안원베일리와 함께 반포 중심축”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산이 서울 서초구 소재 신반포19∙25차 통합 재건축 사업의 총 533세대에 대해 ‘한강 조망 프리미엄’을 제안했다. 이는 조합원 수 446명보다 120% 많은 물량이며, 단지 전체를 구성하는 616세대 기준으로 약 87%에 달하는 수치다.

22일 정비업계에 따르면 삼성물산은 ‘래미안일루체라’라는 단지명을 제안한 신반포19∙25차 조합원에 입지적 강점인 한강 조망이 돋보일 수 있는 설계를 집중 제시했다.

삼성물산은 신반포19∙25차의 조합원 100% 한강 조망 확보를 위해 단순한 인공지능(AI) 분석이 아닌, 직관적이고 명확한 시뮬레이션 방식인 ‘브이엠에이(VMA) 기법’을 도입했다. 이 방식은 교육환경영향평가시 일조를 분석하는 방법을 응용해 개발한 새로운 조망 분석 시뮬레이션이다.

삼성물산은 세대 모든 창호에서 보여지는 한강과 건축물의 간섭을 고려해 반복∙정교한 시뮬레이션을 거쳐 한강 조망의 사각지대를 없애는 주거동 배치∙각도∙높이∙평면을 적용하는 등 해당 아파트의 맞춤형 설계를 완성했다고 설명했다.

먼저 기존 조합 원안 설계의 7개 주거동은 6개동으로 줄여 동간 간섭을 최소화했다. 모든 주거동에는 10m 높이의 필로티를 적용해 조망 시선을 높이고, 층고를 3.3m 높이로 계획해 개방감을 극대화했다.

이를 통해 기존 정비 계획의 464세대에 그쳤던 한강 조망 세대를 533세대로 늘리면서 446명의 조합원 100%는 물론, 일반 분양 87세대에서도 한강 조망을 누릴 수 있도록 제안했다.

여기에 세대 내부는 대형 조망창과 한강으로 열린 엘디케이(LDK) 평면을 적용해 시야 간섭을 최소화하는 등 한층 개방된 조망감을 확보했다. 좁은 창을 통해 일부만 보이는 조망이 아니라, 거실과 주방 등 생활 공간 전반에서 한강의 풍경이 자연스럽게 펼쳐지는 설계도 구현할 예정이다.

무엇보다 삼성물산은 기존 강남 한강변 아파트의 고질적 과제로 꼽혀온 ‘북측 한강 조망’과 ‘남향 일조권’ 사이의 한계를 해결하기 위한 ‘스위블 특화 평면’을 적용한다. 입주민 라이프스타일에 따라 거실과 주방의 배치를 바꿀 수 있는 신개념 조망특화 평면으로 조망과 채광을 동시에 누릴 수 있는 최상의 주거 가치를 완성했다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 “신반포 19∙25차는 ‘래미안원베일리’와 함께 래미안 타운의 중심축이 될 핵심 사업지”라면서 “한강 조망이라는 한강변 최고의 가치를 극대화하면서도 일조권과 단지의 균형을 놓치지 않는 삼성물산의 설계 노하우로 조합원들에게 최고의 자부심을 선사하겠다”고 말했다.