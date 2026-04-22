손보업계 최초 출산 기준 보험금 지급 착상확률개선검사 등 출산 전반 보장

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화손해보험이 ‘한화 시그니처 여성건강보험’의 출산지원금 보장 청구 건수 1000건을 돌파했다고 21일 밝혔다. 보장 개시 약 6개월만이다.

출산지원금 보장은 출산 시 일정 금액을 지급하는 구조로, 2024년 11월 ‘한화 시그니처 여성건강보험 3.0’에 업계 최초로 탑재됐다. 1년 보장 유예 기간을 거쳐 지난해 11월부터 청구가 시작됐다. 해당 특약은 출시 당시 손해보험업계 장기보험 영역 최초로 9개월 배타적사용권을 획득하며, 상품 경쟁력을 인정받았다. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 출산 시 각각 지원금을 지급하는 구조다.

출산 자체를 기준으로 보험금을 지급하는 국내 최초 보장이라는 점도 특징이다. 출산 시점에 산후조리·육아 준비 등으로 지출이 집중되는 현실을 고려해 비용 부담을 실질적으로 낮추는 ‘체감형 보장’에 초점을 맞췄다.

20·30대 여성 고객의 호응도 높다. 올해 3월 기준 ‘한화 시그니처 여성건강보험 4.0’ 가입자 중 2030 여성의 출산지원금 특약 선택 비율은 46.4%를 기록했다. 보장 개시 이후 보험금 지급 건수도 꾸준히 늘어 누적 800건을 넘어섰다.

한화손보 시그니처 여성건강보험은 난임부터 임신·산후조리까지 출산 전반을 아우르는 보장 체계를 갖췄다. 임신 시 1회 50만원을 지급하는 ‘임신지원금’은 손해보험업계 장기손해보험 영역 최초로 배타적사용권 1년을 획득했다. 체외수정 성공률 개선을 지원하는 ‘착상확률개선검사’도 9개월 배타적사용권을 확보했으며, ‘출산 후 산후조리원 비용’ 담보도 앞세워 젊은 여성 고객층에서 높은 호응을 얻고 있다.

한화손보 관계자는 “이삼십대 여성 고객의 다양한 수요를 고려한 만큼 출산 관련 보장 수요가 이어지고 있다”며 “고객 맞춤 보장과 서비스를 지속 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.