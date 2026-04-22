강원특별자치도 제2청사 민관 협약

[헤럴드경제=함영훈 기자] 우리나라 바다에서 대량 발생해 어업 피해를 유발하던 ‘해적 생물’ 불가사리가 친환경 제설제로, ‘전화위복 자원’이 된다.

강원특별자치도 제2청사는 강원특별자치도청 제2청사 환동해관에서 강릉시, 한국수산자원공단, ㈜스타스테크와 함께 ‘해양 불용자원 자원화’를 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

㈜스타스테크는 해양수산부 인증 기술을 활용해 이를 친환경 제설제와 비료로 생산할 계획이다.

특히 불가사리 기반 친환경 제설제는 기존 제설제 대비 도로 및 차량 부식률을 낮추고 식물 피해도 줄이는 등 환경친화적 장점을 갖는다.

자원화된 친환경 제설제와 비료 일부는 지자체와 지역사회에 환원되어 선순환 구조를 형성할 예정이다.

지자체와 공공기관은 불가사리 수거를 담당하고, 민간기업은 이를 고부가가치 자원으로 전환함으로써 처리비용 절감과 해양환경 보호를 동시에 달성하는 자원순환체계를 구축한다.

강원특별자치도와 강릉시, 한국수산자원공단은 불가사리 수매사업과 연안 정화사업을 통해 4월 말부터 집중 수거에 나서며, 수거된 불가사리는 폐기 대신 기업에 공급된다.

강원도는 해양 불용자원의 자원화 사업을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.