협상대표 참모, 美 휴전 연장안 “인정 안해” “미국 해상봉쇄는 적대행위, 필요시 무력으로 해제”

[헤럴드경제=도현정 기자] 이란은 도널드 트럼프 미국 대통령의 휴전 연장안에 대해 기습 공격을 위한 시간벌기용 계책이라 비판하며, 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 계속하면 이란도 무력 대응을 할 수 있다고 밝혔다.

이란 국영방송은 트럼프 대통령의 휴전 연장 발표 직후인 22일(현지시간) 이란이 미국의 휴전 연장을 인정하지 않을 것이며 이란의 국익에 따라 행동할 것이라고 보도했다.

이란의 준관영 매체 타스님은 “미국의 해상봉쇄 유지는 적대행위”라면서 “봉쇄가 계속되는 한 이란은 최소한 호르무즈 해협을 개방하지 않을 것이며 필요시 봉쇄를 무력으로 해제하겠다”고 보도했다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장의 참모는 21일 엑스(X·옛 트위터)에 “트럼프의 휴전 연장은 분명 기습 공격을 위한 시간 벌기용 계책”이라 게시하며 이란이 미국의 해상 봉쇄에 “군사적 대응”으로 맞서야 한다고 촉구했다.

갈리바프 의장은 미국과 이란의 2차 협상이 성사될 경우 이란 대표단을 이끌 것으로 예상된다. 이란은 21일 2차 협상에 응하지 않겠다는 입장을 밝혔다.