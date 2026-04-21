관광업계 최초 정책 개편 공동 성명 발표 관광 산업을 국가 전략산업으로 제고 기대

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국관광협회중앙회(이하 중앙회’)와 업종·지역별 관광협회 및 업종별 위원회는 21일 국무회의에서 국가관광전략회의를 대통령 주재로 격상하는 방안이 의결되자 환영 성명을 발표했다.

앞서 문화체육관광부는 21일 국무회의에서 대한민국 관광정책의 최고 의사결정기구인 ‘국가관광전략회의’를 대통령 소속으로 격상하는 내용을 담은 ‘관광기본법’ 개정안이 의결됐다고 밝혔다. 이번 개정으로 국가관광전략회의는 국무총리 소속에서 대통령 소속으로 변경된다.

관광업계는 성명을 통해 “국가관광전략회의의 대통령 주재 격상은 관광정책의 실행력을 높이는 전환점”이라며, “앞으로는 실행과 성과를 책임지는 정책 체계로 전환되어야 한다”고 밝혔다.

이번 성명은 관광정책 추진체계 개편과 관련해 관광업계가 처음으로 공동 입장을 밝힌 것으로, 관광을 국가 전략산업으로 격상한 데 대한 기대를 반영한 것으로 풀이된다. 또 정책 평가와 환류 체계 강화로 정책의 실효성과 책임성이 높아질 것으로 내다봤다.

이경수 한국관광협회중앙회 회장은 “관광은 지역을 살리고 일자리를 만들며 사람과 사람을 연결하는 산업”이라며 “최근 중동 정세 등 대외 불확실성으로 업계의 경영 여건이 녹록지 않은 상황인 만큼 이번 격상이 제도 변화에 그치지 않고, 관광정책의 실효성을 높이고 현장에서 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 업계도 정부와 함께 노력해 나가겠다”고 밝혔다.