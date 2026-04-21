김용 “김남국 또 공천은 특혜”…정청래 “노코멘트”

[헤럴드경제=정목희 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 경남 통영 욕지도를 찾아 민생 행보에 나섰다.

정 대표는 21일 고구마 재배 농가를 방문해 문정복·박지원·박규환 최고위원, 강준현 수석대변인, 김남국 대변인 등과 함께 고구마 순을 심는 작업을 진행했다.

현장에서 정 대표는 안산갑 보궐선거에 출마한 김남국 대변인의 작업을 지켜보며 “시원치 않은데”라며 “이래 갖고 공천받겠어?”라고 농담을 던졌다. 김 대변인이 “세 번이면 끝난다”고 하자, 정 대표는 “더 덮어야 한다”고 응수하며 웃음을 자아냈다.

이 같은 발언은 최근 안산갑 보선 출마를 준비 중인 김용 전 민주연구원 부원장이 김 대변인을 견제하는 발언을 내놓은 상황과 맞물리며 주목을 받았다.

이재명 대통령 측근으로 꼽히는 김 전 부원장은 이날 라디오 인터뷰에서 김남국 대변인을 겨냥해 “이미 한 차례 전략 공천을 받은 만큼 또 받는 것은 특혜라는 지적이 있다”고 말했다. 그는 자신의 출마 희망 지역으로 안산갑과 경기 하남갑 등을 언급했다.

이와 관련, 정 대표는 ‘김 대변인을 또 전략 공천하는 것은 특혜’라는 김용 전 부원장의 발언에 대한 취재진의 질문엔 “노 코멘트하겠다”며 답변하지 않았다.

한편 정 대표는 경남 민심과 관련해선 “(경남 지역은) 무당층이 다른 지역보다는 좀 많은 것으로 제가 파악하고 있다”고 설명했다.

이어 “경남 선거를 분석해봤을 때 대체로 민주당이 약간 우세 정도인 것 같다”며 “부·울·경(부산·울산·경남) 중에서 민주당이 가장 집중해야 할 지역이 경남”이라고 강조했다.

정 대표는 고구마밭 작업을 끝내고 도서민들의 생활 여건을 개선하기 위한 주민 간담회를 열었다.

주민들은 정 대표에게 부족한 수자원 문제 해결, 관광 모노레일 조기 운행 등을 요청했다.