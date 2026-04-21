WSJ·CNN 등 미 언론 보도…“회담 22일 오전 이슬라마바드서 개최”

[헤럴드경제=서지연 기자] 이란이 미국과의 2차 평화 회담에 협상 대표단을 파키스탄으로 파견할 예정이라는 보도가 나오면서 양국 간 협상 재개 여부에 관심이 쏠리고 있다. 다만 이란 정부는 공식적으로는 협상 참여 계획을 부인하고 있어 혼선이 이어지고 있다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 20일(현지시간) 소식통을 인용해 이란이 중재자들에게 2차 회담에 대표단을 보낼 것이라고 통보했다고 보도했다. CNN도 같은 날 양국이 오는 22일 오전 파키스탄 이슬라마바드에서 2차 회담을 열 예정이라고 전했다.

CNN에 따르면 미국 측에서는 JD 밴스 부통령이 대표단을 이끌고 21일 파키스탄으로 향할 계획이며, 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 협상 대표로 나설 것으로 알려졌다.

그러나 이란 정부는 여전히 신중한 입장을 유지하고 있다. 에스마일 바가이 외무부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “차기 협상에 대한 어떠한 계획이나 결정도 내려진 바 없다”며 “이란은 국익을 지키는 데 있어 어떠한 시한이나 최후통첩도 수용하지 않는다”고 밝혔다.

양국은 지난 7일 파키스탄이 제안한 ‘2주 휴전안’을 수용한 이후 협상 시한을 미 동부시간 기준 21일로 설정하고 종전 방안을 모색해왔다. 다만 WSJ은 백악관 당국자를 인용해 도널드 트럼프 대통령이 오는 22일 종료 예정인 휴전을 연장할 가능성은 낮다고 전했다. 휴전 시한이 협상가들을 압박하는 요인으로 작용하고 있다는 분석이다.

한편 미국은 오는 23일 국무부에서 이스라엘과 레바논 간 2차 대사급 회담도 주최할 예정으로, 중동 전반의 긴장 완화를 위한 외교 일정이 이어지고 있다.