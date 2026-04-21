‘수이 금융 인프라 전략’ 세미나 BTC 보유자산→활용자산 제시 수이로 비트코인 디파이 생태계

“수이(Sui) 생태계 안에서 비트코인을 맡기면 수이 스테이블코인(수이 달러·USDsui)을 사용할 수 있습니다. 비트코인 네트워크 통로로 수이 달러를 활용하는 구조입니다.”

아데니이 아비오둔(사진) 수이 제품최고책임자(CPO)는 17일 ‘수이 금융 인프라 전략’ 간담회에서 “비트코인을 디파이 생태계에서 완전히 활용할 수 있게 되는 것이고, 대량의 비트코인을 통해서 대출을 받을 수도 있다”며 이 같이 밝혔다.

아데이니 CPO는 “수조 달러에 달하는 비트코인이 유휴 상태”라며 “대형 기관은 ‘디파이’에 들어가는 돈의 리스크가 어떤지 계산해야 하는 어려움이 있다”고 설명했다. 그러면서 “수이 달러로 안전한 담보를 제시해서 실제로 집을 사거나 다른 구매를 할 수 있도록 생태계를 마련했다”고 강조했다.

수이는 대규모 금융 및 글로벌 결제를 위해 설계된 레이어1(L1) 블록체인 프로젝트다. 생태계 안에서 활용되는 네이티브 스테이블코인 ‘수이 달러’를 도입했다. 수이 달러는 미국 지니어스(GENIUS) 규제 체계에 대응하도록 설계됐고 준비자산에서 발생하는 수익을 생태계 참여자에게 프로그램 방식으로 분배한다.

수이는 비트코인을 디파이 생태계에서 활용할 수 있도록 하시(Hashi)를 구축했다. 하시는 기관 보유 비트코인을 온체인에서 안전하게 이동시킬 수 있도록 하는 비트코인 네이티브 레이어다. 비트코인이 탈중앙 금융 활동에 직접 참여할 수 있는 경로를 제공한다.

아데이니 CPO는 “하시는 비트코인과 수이 달러 사이에 보험 역할을 한다”며 “비트코인을 사용하면서 세금을 걱정하지 않아도 되고 수이를 통해 안전한 생태계 역시 가능하다”고 했다.

아데이니 CPO는 수이 금융 생태계에서 핵심 구성 요소로 수이 달러를 포함해 ▷마찰 없는 결제(Frictionless Payments) ▷기관형 프라이버시 및 컴플라이언스(Institutional Privacy & Compliance) ▷자산 중심 설계(Asset-Centric Logic) 등을 소개했다.

수이는 결제와 합의(Consensus)를 분리해 스테이블코인 전송을 제로에 가까운 비용을 도출한다. ‘스폰서드 트랜잭션(제3자가 수수료를 대신 부담하는 구조)’을 통해 사용자가 수수료를 직접 부담하지 않는 구조를 구현해 자금 이동을 메시지 전송 수준으로 단순화하고 기존 금융 시스템의 장벽을 제거하고 있다

기관 및 대규모 기업의 요구를 충족할 수 있는 ‘프라이빗 트랜잭션’ 구조도 마련하고 있다.

거래는 기본적으로 비공개 상태를 유지하면서도 필요 시 규제기관에 데이터를 선택적으로 제공한다. ‘퍼블릭 네트워크’의 장점을 유지하면서도 규제 준수 요건을 충족한다.

기존 시스템이 중개자를 필요로 했던 것과 달리, 수이에서는 자산 자체에 소유권 규칙과 컴플라이언스 요건 등 거래에 필요한 조건이 내장된다. 이에 따라 별도의 중개 없이 자산에 정의된 규칙에 따라 거래가 자동으로 실행되며, 금융은 스스로 작동하는 시스템으로 전환된다.

아데이니 CPO는 “금융은 더 이상 지리적 경계나 시간에 묶여서는 안 되며, 항상 작동하고, 처음부터 국경 없이 설계되는 것에 더해 기본적으로 프로그래밍 가능해야 한다”며 “자금이 디지털 메시지처럼 자유롭게 이동하는 기반은 더 이상 하나의 컨셉이 아니라, 수이가 주력하고 있는 핵심 영역”이라고 강조했다. 유동현 기자