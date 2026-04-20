회사 “기업고객 요구하는 정확·신속성 호평”

용마로지스가 2025년 국토교통부 주관 ‘택배 서비스평가’에서 기업택배 부문 최고 등급인 A+를 획득했다. 이로써 2020년부터 2025년까지 6년 연속 A+ 등급을 유지하게 됐다.

동아쏘시오홀딩스의 물류 자회사인 용마로지스는 이번 평가에서 기업 간 거래(B2B) 택배영역에서 우수한 성과를 인정받았다. 특히 안정적 운영체계와 서비스품질 관리역량을 바탕으로 기업고객이 요구하는 정확성과 신속성을 고루 갖춘 점에서 높은 평가를 받았다.

2016년부터 10년 연속 A등급 이상을 유지하고 있다. 2020년부터 6년 연속 A+ 등급을 획득하며 국내 물류업계에서 뛰어난 택배 서비스품질을 인정받고 있다. 이는 단기 성과에 그치지 않고 지속가능한 서비스혁신과 운영 고도화의 결과라고 회사 측은 전했다.

또 물류운영의 핵심 기반인 창고관리시스템, 배송관리시스템, 운송관리시스템을 중심으로 서비스품질과 ISO27001(정보보호경영시스템) 인증을 기반으로 정보보호 수준을 함께 높이고 있다. 고객데이터에 대해서는 접근제어, 백업, 암호화 등 다양한 기술적 보호조치를 강화하며 보안체계를 높여왔다.

용마로지스 관계자는 “안정성, 보안성, 효율성을 고루 갖춘 종합 물류서비스로 경쟁력을 높이겠다”고 했다.