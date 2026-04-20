1년 6개월 지속력 ‘글래스 마스터 세트’ 출시 유막 제거제와 발수 코팅제, 전용 스펀지 등 구성

[헤럴드경제=서재근 기자] 자동차용품 전문 기업 불스원의 프리미엄 디테일링 브랜드 ‘루나틱폴리시’가 유막 제거제와 발수 코팅제, 전용 스펀지 등을 함께 구성한 ‘글래스 마스터 세트’를 새롭게 출시하고, 용산 아이파크몰 팝업 행사를 통해 처음 선보인다고 20일 밝혔다.

루나틱폴리시가 새롭게 선보이는 신제품은 기존 제품 대비 세정 성능과 발수 지속력을 강화한 것이 특징으로, 유막 제거부터 발수 코팅까지 단계적 시공이 가능한 올인원 글래스 케어 설루션이다.

먼저 발수 코팅제는 불소 코팅막을 형성해 유막으로 인한 난반사와 와이퍼가 떨리는 채터링 현상을 줄인다. 단 한 번의 시공만으로 최대 1년 6개월간 발수 효과가 지속되며, 특수 활성 성분이 코팅층과 유리를 하나로 결합시켜 성능을 극대화했다.

유막 제거제는 자사 기존 베스트셀러인 이지그립, 푸시그립 등에서 검증된 포뮬러에 강력한 화학 성분을 더한 독자적인 SCMP(Strong Chemical Mechanic Polishing) 기술을 적용해 타사 대비 최대 6배 강력한 세정력을 구현했다.

시공 편의성을 높인 전용 스펀지도 함께 구성됐다. 유막 제거용 스펀지는 강화된 펠트 구조를 적용해 적은 힘으로도 유리 표면에 밀착되어 균일한 세정이 가능하며, 발수 코팅용 스펀지는 정교한 슬릿 구조를 적용해 시공 중 코팅제가 고르게 도포되도록 돕는다.

김현정 불스원 서피스케어 팀장은 “루나틱폴리시 글래스 마스터 세트는 유막 제거부터 발수 코팅까지 더욱 완성도 높은 시공이 가능하도록 성능을 강화한 제품”이라며 “주행 환경에서 체감할 수 있는 시야 개선 효과를 통해 보다 안전하고 쾌적한 운전 환경 조성에 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다

한편, 불스원은 이번 신제품을 23일부터 용산 아이파크몰에서 진행되는 팝업 행사를 통해 최초 공개한다. 현장에서는 23만 구독자를 보유한 세차 전문 유튜버 샤인프릭이 세차 꿀팁을 전수할 예정이며, 신제품 글래스마스터세트를 포함한 다양한 제품 체험 및 구매가 가능하다. 이후 온라인 채널로 판매를 확대해 나갈 계획이다.