트럼프, 휴전만료 앞 사실상 최후통첩…“합의 불발시 이란 발전소·교량 파괴” 이란매체 “美 해상봉쇄 해제 전엔 협상없다”…신경전속 협상 재개 불투명 트럼프 “호르무즈 발포는 휴전 위반”…유럽 겨냥 불만 표출

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 핵심 인프라 파괴까지 거론하며 협상 압박 수위를 최고 수준으로 끌어올렸다. 휴전 만료를 앞둔 가운데 미·이란 갈등은 협상과 확전의 기로에 놓였다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 트루스소셜을 통해 “미국 대표단이 파키스탄 이슬라마바드로 향하고 있으며, 20일 저녁 협상을 위해 도착할 것”이라고 밝혔다. 이어 “우리는 공정하고 합리적인 제안을 했다”며 “이를 받아들이지 않으면 이란의 모든 발전소와 교량을 순식간에 파괴할 것”이라고 경고했다.

그는 “더 이상 착한 사람 행세를 하지 않겠다”며 강경 기조를 분명히 했다.

이번 협상은 21일로 예정된 2주간 휴전 종료를 앞두고 추진되는 2차 회담 성격이다. 트럼프 대통령이 협상 시한을 앞세워 압박에 나서면서, 실제 회담이 성사될지 관심이 쏠린다.

미국 협상단 구성과 관련해서는 혼선이 이어졌다. 트럼프 대통령은 ABC뉴스 인터뷰에서 JD 밴스 부통령이 협상단을 이끌지 않는다고 밝혔으나, 이후 백악관은 밴스 부통령이 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동 특사와 함께 협상에 참여한다고 설명했다. AP통신 역시 밴스 부통령이 대표단을 이끌 것이라고 보도했다.

이란도 밴스 부통령이 참석해야 최고위급 협상이 가능하다는 입장이어서 2차 협상이 열릴 경우 양측 수석대표는 1차 협상 때와 동일하게 밴스 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 각각 맡게 될 가능성이 거론된다.

일단 트럼프 대통령은 휴전이 끝나는 21일 이전 이란과 추가 협상을 하겠다는 구상으로 보인다. ‘내일 저녁’이 파키스탄 시간대를 기준으로 한 것인지 미국 동부시간대를 기준으로 한 것인지 불분명하지만 20일 협상 개최를 염두에 둔 것으로 관측된다.

핵심 인프라 파괴를 재차 거론하면서 대이란 압박 수위를 최고로 끌어올리고 합의 타결을 종용한 것으로 볼 수 있다.

트럼프 대통령은 또 “이란은 어제 호르무즈 해협에서 발포하기로 했고 이는 우리의 휴전 합의에 대한 완전한 위반”이라고 주장했다.

그러면서 프랑스 선박과 영국 화물선이 공격 대상이 됐다면서 “좋은 일이 아니었다. 그렇지 않은가”라고 했다. 해협 개방을 위한 자신의 파병 요청에 호응하지 않은 프랑스와 영국에 대한 감정이 투영된 언급으로 읽힌다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 봉쇄한다는 이란의 최근 발표는 이상한 것이라면서 “우리의 봉쇄로 (해협이) 이미 닫혔기 때문”이라고도 했다.

이어 해협 봉쇄로 이란은 하루에 5억 달러의 손실을 보지만 미국의 손실은 없다면서 “언제나 ‘터프가이’가 되고 싶어하는 IRGC(이란 이슬람혁명수비대) 덕분에 많은 선박이 (대체 도입처로 택한 미국에서 구입한 석유나 천연가스 등을) 실으러 텍사스주와 루이지애나주, 알래스카주에 오고 있다”고 부연했다.

이런 상황에서, 이란 군부와 강경파를 대변하는 타스님뉴스는 19일 내부 소식통을 인용해 “이란은 현재 협상대표단 파견을 결정하지 않았다”며 “(미국의) 해상봉쇄가 계속되는 한 협상은 없을 것”이라고 보도했다.

이 소식통은 “이란과 미국이 1차 협상이 끝난 뒤 파키스탄의 중재로 최근 며칠간 메시지를 계속 교환해왔다”고 설명했다.

그러면서 “이런 메시지 교환은 본질적으로 1차 협상 때 진행됐던 절차의 연장선상”이라며 “미국의 과도한 요구와 야심으로 인해 결국 협상 결렬을 초래했던 바로 그 프로세스”라고 지적했다.

이어 “이 같은 협상들이 끝난 뒤 파키스탄은 아주 최근 다시 메시지를 전해왔다”며 “이란 협상단은 ‘트럼프가 선언한 이란에 대한 해상봉쇄가 존재하는 한 협상은 없을 것’이라고 (파키스탄에) 강조했다”고 말했다.

이란은 이스라엘과 레바논의 휴전 합의에 맞춰 17일 호르무즈 해협 재개방을 발표한 지 하루 만에 미국의 대이란 해상봉쇄 지속을 문제 삼으며 해협을 재봉쇄했다.