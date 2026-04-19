인도 국빈방문 첫 일정으로 동포 만찬 간담회

[헤럴드경제=서영상(뉴델리) 기자] 이재명 대통령은 19일 인도를 국빈 방문해 현지 동포들을 만나 “내일 정상회담을 계기로 한국과 인도 관계는 지금과는 완전히 다른 차원으로 발전할 가능성이 매우 높다”고 확신했다.

이 대통령은 다음날 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담을 위해 공군1호기를 타고 이날 오후 인도 뉴델리 팔람 공항에 도착했다.

순방 첫 일정으로 뉴델리 시내 호텔에서 동포들과 만참 간담회를 가진 이 대통령은 “인도가 가진 큰 잠재력에 비하면 한국과 인도의 협력 수준은 낮다”면서 이같이 말했다.

이어 “인도는 단순한 소비 시장이 아니라 이제는 글로벌 생산과 공급망을 이끄는 핵심 국가가 됐다”고 추켜세웠다.

최근 중동전쟁으로 인한 에너지 수급 위기 상황을 인도와 함께 돌파해 나갈 수 있다는 의지도 드러냈다.

이 대통령은 “중동전쟁 여파 속에서 공급망 불안과 경제 위기가 상시화 되기 때문에 한국과 인도는 서로에게 가장 중요한 전략적 파트너 될 것”이라면서 “인도도 한국과 비슷하게 에너지 상당 부분을 해외에 의존하는 만큼 한국과 인도가 협력할 여지는 많을 것”이라고 했다.

그러면서 “앞으로 한국과 인도 협력해 나가는데 교민 여러분의 경험과 네트웍, 현지에 대한 이해가 큰 자산이 될 것으로 믿는다”고 전했다.

이 대통령은 최인훈 작가가 쓴 장편소설 ‘광장’을 언급하며 “한반도에서 살아가다가 남북 분단의 비극 속에 제3국을 통한 사람들의 얘기가 나온다”고 언급했다.

특히 “남북 동포가 함께 살아가는 인도의 교민 사회는 우리 한반도가 만들어 가야 할 평화와 번영의 미래를 잘 보여준다”고 밝혔다.

이어 “당시 인도 한인 1세대 분들이 얼마나 많은 고난과 희생을 치렀겠느냐”며 “식민지배와 분단전쟁, 군사독재를 극복하고 이제는 경제발전과 민주화를 동시에 이뤄낸 우리 대한민국에서는 다시는 그런 참혹한 일이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.