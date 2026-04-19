[헤럴드경제=서영상(뉴델리) 기자] 이재명 대통령은 19일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담을 위해 인도를 국빈 방문했다.

이날 오후 4시 40분경 이 대통령을 태운 대한민국 공군 1호기는 인도 뉴델리 팔람 공항에 도착했다.

이 대통령은 5박 6일간의 일정으로 ‘글로벌 사우스’ 선도국인 인도와 동남아시아 최대 교역국인 베트남을 국빈 방문해 정상회담을 갖고 전략적 경제 협력을 확대할 예정이다.

이 대통령은 이날 도착해 곧바로 동포들과 만찬 간담회를 가지며 인도 일정을 시작할 계획이다.

이어 20일 모디 인도 총리와 정상회담, 양해각서(MOU) 교환식, 공동 언론 발표를 진행한다.

이어 이 대통령은 이후 모디 총리 주최 오찬과 한·인도 경제인 대화 및 비즈니스 포럼에 참석한 뒤 국빈 만찬으로 일정을 마무리한다.

이 대통령은 이번 회담을 통해 한국과 인도가 맺은 포괄적경제동반자협정 개선 협상을 가속화하고, 2030년까지 양국 교역액 500억불 달성을 위한 발판을 마련하겠다는 계획이다. 또 조선·해양, 금융, AI(인공지능), 방산 등 전략 분야에서 우리의 강점을 살린 신규 협력 사업을 통해 양국 경제협력의 새로운 장을 열어나갈 예정이다.

또한 최근 중동 전쟁으로 격변하는 국제 정세 속에서 에너지 공급망 관련해 인도와 긴밀한 공조를 유지하고 한반도와 역내 평화를 위해 건설 협력을 이어가자는 의지도 확인한다는 계획이다.

인도 방문을 마친 이 대통령은 21일부터 24일까지 3박4일 일정으로 하노이를 방문한다.