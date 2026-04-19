삼성전자, 에디슨 어워즈서 4관왕…금상 2개·은상 2개 스마트 모듈러 하우스·비전 AI 컴패니언 등 최고상 2개

[헤럴드경제=한석희 기자] 삼성전자가 ‘혁신의 오스카’라 불리는 에디슨 어워즈에서 4관왕에 오르며 혁신 기술을 인정받았다.

삼성전자는 지난 16일(현지시간) 미국 플로리다주 포트마이어스에서 열린 ‘2026 에디슨 어워즈’에서 혁신 기술을 인정받아 금상 2개·은상 2개 등 총 4개의 상을 받았다고 19일 밝혔다.

에디슨 어워즈는 발명가 토머스 에디슨의 업적을 기리기 위해 1987년부터 매년 미국에서 개최되는 시상식이다. 상업 기술·몰입과 상호작용 경험·라이프스타일과 엔터테인먼트·디자인 등 총 14개 분야에서 혁신적인 신제품과 서비스 등에 금·은·동 수상작을 선정해 시상한다.

삼성전자는 최고상인 2개의 금상과 은상 2개를 수상했다.

AI 홈 기술이 적용된 미래형 주택 디자인 프로젝트인 ‘스마트 모듈러 하우스’와 삼성 TV만의 통합 AI 플랫폼 ‘비전 AI 컴패니언’은 금상을 수상했다.

스마트 모듈러 하우스는 사용자 라이프스타일 변화에 맞춰 공간을 다양하게 교체·확장 가능한 점이 특징이다. 가전제품과 AI 기술이 건축 구조와 결합한 형태로 제공돼 기기 상태와 실내외 환경, 에너지 사용 현황 등을 손쉽게 확인하고 제어할 수 있다. 가령, 기본모듈의 조합으로 생활하던 신혼부부에게 아이가 태어나면 별도의 모듈을 추가해 더 넓은 주택으로 확장할 수 있으며, 아이가 성장하면 기존 모듈을 스마트팜이나 수영장 모듈로 교체할 수 있다.

비전 AI 컴패니언은 빅스비, 퍼플렉시티, 마이크로소프트 코파일럿 등 업계 최다 AI 서비스 플랫폼을 탑재했다. 이를 기반으로 TV를 시청 중인 사용자에게 최적화된 답변과 정보 등 인사이트를 제공해 편리한 시청 경험을 제공한다.

이와 함께 은상에는 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’와 무안경 3D 디스플레이 ‘스페이셜 사이니지’가 수상작에 이름을 올렸다.

마우로 포르치니 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 최고디자인책임자(CDO·사장)는 “삼성전자는 사람에 대한 깊은 이해를 바탕으로 그들의 필요와 꿈, 감정을 의미 있는 경험으로 전환하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 사람들의 삶에 실질적인 가치를 더하는 혁신을 지속할 것”이라고 말했다.