[헤럴드경제=손인규 기자] 공항 주차장에 세워 둔 차량에서 불이 나 1600만원 상당의 재산 피해가 발생했다.
19일 광주소방본부 등에 따르면 전날 낮 12시 15분께 광주 광산구 광주공항 제2주차장에 주차된 차량 엔진룸에서 불이 났다. 이 불로 인명피해는 없었지만 엔진룸 일부 등이 소실돼 1650만원 상당의 재산 피해가 발생했다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
ikson@heraldcorp.com
입력 2026-04-19 08:11:15
[헤럴드경제=손인규 기자] 공항 주차장에 세워 둔 차량에서 불이 나 1600만원 상당의 재산 피해가 발생했다.
19일 광주소방본부 등에 따르면 전날 낮 12시 15분께 광주 광산구 광주공항 제2주차장에 주차된 차량 엔진룸에서 불이 났다. 이 불로 인명피해는 없었지만 엔진룸 일부 등이 소실돼 1650만원 상당의 재산 피해가 발생했다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
지난해 질병 사망 노동자 1376명…‘과로사’ 400명 넘었다
[헤럴드경제=김용훈 기자] 이른바 ‘과로사’로 분류되는 뇌심혈관 질환 사망이 늘면서 지난해 업무상 질병으로 숨진 노동자가 1300명을 넘어섰다. 특히 소규모 사업장과 도급·건설현장에 피해가 집중된 것으로 나타났다. 19일 고용노동부가 발표한 ‘2025년 산업재해 현황’에 따르면 지난해 업무상 질병 사망자는 1376명으로 전년 대비 105명(8.3%) 증가했
“삼촌이라 믿고 기댔는데” 13세 소년 끌고가 감금…의문의 실종, 지금도 행방묘연[이원율의 후암동 미술관-에드워드 5세 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※가문과 세력, 공포와 야망 사이 빚어진 소년 왕 에드워드 5세의 비극을 장미전쟁 흐름에 맞춰 따라가봅니다. 최대한 간소화했지만, 그래도 등장인물이 꽤 많고… 깁니다. [헤럴드경제=이원율 기자] 잉글랜드 국왕 에드워드 5세가 문장을 읊었다. 이는 매일 밤 되뇌는 기도문이었다. 그래도, 오늘까지는 살아남았다. 에드워드 5세가 숨을 재차 들이쉬는 순간, 침실 밖에서 묘한 소리가 울렸다. 이는 열린 창문을 타고 몰아치는 바람일 수 있었다. 성벽을 쪼는 까마귀, 길 잃은 고양이의 기척일지도 모를 일이었다. 하지만 그게 아니라면, 그때부터는 짚을 수 있는 선택지가 무한하게 많아졌다. 그중 최악은 역시나 자객. “우리를 시험에 들게 하지 마옵시고
“月3천 벌었는데” 채널 삭제된 유명 유튜버…“현재는 지게차 운전, 수입 반토막”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 구독자를 70만명까지 보유했던 유튜버 최고기가 운영하던 유튜브 채널이 하루 아침에 사라진 뒤 근황을 공개했다. 14일 방영된 TV조선 ‘X의 사생활’에서는 이혼 7년 차 최고기와 전 부인인 유튜버 유깻잎이 출연했다. 2005년부터 아프리카TV를 시작한 최고기는 경력 21년의 ‘베테랑 인터넷 방송인’이다. 그는 주로 게임 관련 콘텐츠로 인기를 끌어 2018년에는 그의 채널 구독자가 70만 명에 이를 정도로 인기를 끌었다. 그는 한 달에 2000만~3000만원까지 수익을 올렸다며 “결혼 초반에는 돈이 많았다”고 했다. 그러나 게임사에서 저작권 신고를 하면서 2018년 채널이 삭제됐다. 당시 두 살 배기 딸이 있었는데, 한 순간 수입이 절반 이하로 떨어지게 된 것. 이후 유튜브에서 육아 채널, 요리 채널 등을 만들어 다시 운영했지만, 현재 구독자는 각각 10만명대로 과거만큼은 이르지 못하고 있다. 최고기는 “채널 폭파 이후 많은 생각이 들었다”며 “미래를 대비해
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하