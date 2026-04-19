[헤럴드경제=손인규 기자] 공항 주차장에 세워 둔 차량에서 불이 나 1600만원 상당의 재산 피해가 발생했다.

19일 광주소방본부 등에 따르면 전날 낮 12시 15분께 광주 광산구 광주공항 제2주차장에 주차된 차량 엔진룸에서 불이 났다. 이 불로 인명피해는 없었지만 엔진룸 일부 등이 소실돼 1650만원 상당의 재산 피해가 발생했다.

경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.