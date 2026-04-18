이란 군부 “美가 해상강도질 계속하고 있어”

[헤럴드경제=손미정 기자] 이란 군부가 호르무즈 해협 통제를 재개하겠다고 선언했다. 봉쇄 해제를 발표한지 하루만이다.

18일(현지시간) 이란 국영 IRIB방송 등에 따르면 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 이날 “호르무즈 해협은 이전 상태로 다시 돌아갔다”며 이 같이 발표했다.

졸파가리 대변인은 “이란은 협상에서 합의에 따라 제한된 수의 유조선과 화물선에 대해 호르무즈 해협의 ‘관리된 통행’을 선의로 합의했다”면서 “불행히도 미국인들은 과거에도 그랬듯 약속을 또 깨고 봉쇄라는 미명하에 해적질과 해상강도질을 계속하고 있다”고 주장했다.

그러면서 “이 때문에 호르무즈 해협은 이전 상태로 되돌아갔다”면서 “이 전략적 해협은 이란 군의 강력한 관리와 통제 아래 있다”고 밝혔다.

미국을 향해 해상 봉쇄 해제도 촉구했다. 대변인은 “미국이 이란으로 오가는 배에 대한 통행 제한을 완전히 풀지 않는다면 호르무즈 해협의 상황은 엄격히 통제될 것”것“이라면서 “이전과 같은 봉쇄 상태가 지속될 것”이라고 강조했다.

이란이 이처럼 호르무즈 해협 재통제를 선언하고 나선데는 미국과의 2차 협상에서 협상력을 극대화하기 위한 움직임으로 분석된다. 협상카드로서 호르무즈 해협을 최대한으로 활용하기 위해 군부가 정부의 방침을 뒤집었다는 관측이다.

또한 도널드 트럼프 대통령이 협상이 열리기도 전에 고농축 우라늄의 처리, 동결자금 해제와 같은 민감한 의제를 미국에 유리한 방향으로 합의됐다는 식으로 일방적으로 주장함에 따라 이에 대한 대응에 나선 것이란 분석도 나온다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장도 미국이 해상봉쇄를 계속하겠다고 압박한 것과 관련, 전날 자신의 엑스(X)에 “계속 봉쇄한다면 호르무즈 해협도 다시 폐쇄할 것”이라고 적었다.

한편 아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 엑스를 통해 “레바논 휴전에 발맞춰 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 선언하며 “(호르무즈를 통과하는 상선은) 이란 항만해사청이 앞서 공지한 ‘조정된 경로’를 따라야 한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이란의 봉쇄 해제 발표가 나오자 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “호르무즈 해협은 완전히 개방돼 사업과 완전한 통행 준비가 됐지만 우리의 이란과 거래가 100% 완료되기 전까지 이란에 한해 해군 봉쇄는 전면 유지될 것”이라고 적었다.