[헤럴드경제=한지숙 기자] 17일 오후 12시쯤 경북 경주시 안강읍 한 공장에서 작업 중이던 30대 작업자 A씨가 가로 4ｍ, 세로 2ｍ 크기 철판에 깔렸다.
A씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰과 소방 당국은 A씨가 작업 중 연결된 와이어가 끊어지면서 변을 당한 것으로 보고 공장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
jshan@heraldcorp.com
입력 2026-04-17 15:35:54
[헤럴드경제=한지숙 기자] 17일 오후 12시쯤 경북 경주시 안강읍 한 공장에서 작업 중이던 30대 작업자 A씨가 가로 4ｍ, 세로 2ｍ 크기 철판에 깔렸다.
A씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰과 소방 당국은 A씨가 작업 중 연결된 와이어가 끊어지면서 변을 당한 것으로 보고 공장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
한 평생 키워준 어머니 상습 폭행으로 사망…법원, 남매 ‘존속살해’는 무죄 [세상&]
[헤럴드경제=전새날 기자] 한평생 같이 살며 자신들을 키워준 노모를 상습 폭행해 살해한 40대 남매가 1심에서 징역형을 선고받았다. 17일 서울남부지법 형사합의12부(부장판사 박종열)는 존속살해 등 혐의로 기소된 누나 백모(47) 씨에게 징역 7년을 선고했다. 동생 백모(43) 씨에게는 징역 3년을 선고했다. 재판부에 따르면 이들 남매는 지난해 12월 10
“숨 멎는 줄” 55세 고현정…‘역사상 최고 배우’ 앞에서 까마득한 ‘후배 모드’
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 고현정(55)이 ‘역사상 최고의 배우’ 중 한 명으로 꼽히는 할리우드 배우 메릴 스트립(76)을 만났다. 15일 유튜브 채널 ‘고현정’에는 ‘고현정 브이로그 17’ 영상이 공개됐다. 영상에서 고현정은 영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’의 주연 메릴 스트립, 앤 해서웨이를 만나 인터뷰를 가졌다. 메릴 스트립과, 앤 해서웨이는 해당 영화 홍보를 위해 한국을 방문했다. 분위기는 시작부터 화기애애했다. 메릴 스트립은 인터뷰 장소에 도착해 고현정을 마주하자마자 감탄하듯 “너무 아름답다”라며 인사를 건넸다. 고현정도 일어서서 대선배를 맞으며 환한 미소로 예의를 갖춰 인사했다. 고현정은 또 앤 해서웨이에게 자신을 ‘케이오(KO)’라 소개하며 “작년 뉴욕 일정 중에 마주친 적 있다”고 먼저 말을 건넸다. 앤 해서웨이도 “다시 만나서 정말 반갑다”고 화답하며 반가움을 드러냈다. 고현정은 두 사람에게 ‘악마는 프라다를 입는다’를 다시 찍은 소감, 연기에 대한 철학, 자신
“봄 날씨 너무 좋다했더니” 역대 최고 지독한 날씨 온다…올 여름, 단단히 각오해야 [지구, 뭐래?]
날씨 좋다는 얘기가 절로 나오는 요즘 날씨. 선선한 바람과 적당한 온도, 구름 사이로 내리쬐는 햇볕의 따뜻한 기운까지. 이는 기록적인 추위를 기록한 1월과는 상반된 2월의 따뜻한 겨울, 이어 3월 내내 따뜻한 기온이 이어졌기 때문이다. 이렇다 할 꽃샘추위도 나타나지 않았다. 3월 둘째 주부터 최고기온이 15도를 넘나들더니, 중순부터는 20도 내외의 기온이 이어졌다. 미세먼지는 여전했지만, 비 오거나 흐린 날이 많지 않았다. 틀린 얘기는 아니다. 하지만 3월은 유독 날씨 변동성이 큰 계절이다. 지난해만 해도 일정하게 따뜻한 기온이 유지되지 않았다. 예컨대, 지난해 3월 중순 서울에는 때아닌 폭설이 내려, 시민들의 불편이 커지기도 했다. 올해는 봄 날씨가 따뜻하다 보니, 벚꽃도 유독 일찍 찾아왔다. 이른 주말, 토요일에 비 소식이 예고됐지만 예상 강수량에 미치지 못하며 낮 동안 하늘이 맑았다. 벚꽃 명소는 나들이객으로 붐볐다. 주말, 그리고 맑은 날씨와 만개한 벚꽃 등 어려운 조건이 맞
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하