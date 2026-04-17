[헤럴드경제=한지숙 기자] 17일 오후 12시쯤 경북 경주시 안강읍 한 공장에서 작업 중이던 30대 작업자 A씨가 가로 4ｍ, 세로 2ｍ 크기 철판에 깔렸다.

A씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰과 소방 당국은 A씨가 작업 중 연결된 와이어가 끊어지면서 변을 당한 것으로 보고 공장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.