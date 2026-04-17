[헤럴드경제=장윤우 기자] 크리에이터 박위와 가수 겸 배우 송지은 부부가 유튜브 채널 유료 멤버십을 오픈한 가운데 반응이 극명하게 엇갈리고 있다.

16일 유튜브 채널 ‘위라클’에는 ‘위라클의 가족이 되어주세요!’라는 제목의 영상이 게시됐다.

박위는 영상에서 “구독자 여러분과 더 친밀해지는 시간을 갖기 위해 드디어 위라클 채널이 멤버십을 오픈한다”고 밝혔다. 채널 개설 7주년을 기념해 결정한 일이라고 두 사람은 설명했다.

멤버십 이용료는 월 2990원이다. 회원 전용 콘텐츠로는 브이로그에서 공개하지 않은 부부의 일상과 라이브 방송 등이 제공된다.

송지은은 “유료 채널인 만큼 더 좋은 퀄리티의 영상을 보여드리겠다”고 했다.

공개 직후 댓글 창 반응은 갈렸다. “돈에 미친 거냐”, “소통을 유료화하는 것이 맞냐”, “구독 취소한다”는 비판이 잇따른 반면 “장애 인식 개선에 힘썼던 위라클 채널의 본질이 사라진 것 같다”, “누구나 돈 벌려고 유튜브 하지만 그래도 아쉽다”는 반응도 나왔다. 이어 “선택 사항일 뿐”, “강요도 아닌데 너무 꼬아 본다”며 옹호하는 목소리도 이어졌다.

박위는 2014년 낙상 사고로 전신마비 판정을 받은 뒤 재활을 통해 상체 기능을 회복했다. 위라클 채널은 그의 재활 과정과 일상을 담아 장애 인식 개선 콘텐츠로 주목받아 왔다. 두 사람은 2023년 새벽예배에서 처음 만나 2024년 결혼했다.