민주 현장 최고위원회의 지도부 총출동 정원오 “말이 아니라 성과로 증명할 것” 정청래, 의원 사퇴 지연 가능성 ‘선긋기’

[헤럴드경제=양대근·주소현 기자] 더불어민주당이 6·3 지방선거 최대 승부처로 꼽히는 서울시장 탈환을 위한 본격적인 한강벨트 공략에 나섰다. 당 지도부는 한강벨트의 핵심축인 용산을 찾아 ‘정원오 띄우기’에 나섰다.

정청래 민주당 대표는 17일 서울 용산구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 성동구청장 출신인 정원오 서울시장 후보에 대해 “이재명 대통령이 유능함을 인정하고 성동구민이 극찬하는 검증된 일꾼”이라고 강조했다.

이어 “서울 유일의 3선 구청장으로서 성동의 기적을 일궈낸 성공한 행정가”라며 “정 후보가 이재명 정부의 실용주의를 계승해 시민이 주인인 서울을 만들 적임자라고 확신한다”고 평가했다.

정 대표는 회의 도중 “‘정원오 삼행시’를 짓겠다”면서 “정말 유능한 사람, 원 없이 일할 사람, 오늘 지금 정원오가 답”이라고 언급하기도 했다.

이에 정 후보는 “이제는 지방정부의 실력을 교체해야 할 때”라며 “말이 아니라 성과를 증명하는 일 잘하는 지방정부가 필요하다”고 화답했다.

그는 “민주당 원팀으로 반드시 승리하겠다”며 “연대의 폭을 더 넓히고 하나 된 민주당으로 서울에서 반드시 승리하라는 시민의 뜻을 끝까지 받들겠다”고 강조했다.

아울러 강태웅 용산구청장 후보 띄우기도 병행했다. 정 대표는 “용산은 (윤석열 정부의) 대통령실 졸속 이전으로 큰 생채기를 입었던 곳”이라며 “윤석열의 용산 시대를 마감하고 강태웅의 용산 시대를 맞이해야 한다”고 밝혔다.

회의 이후 당 지도부는 사회복지기관인 용산 ‘만나샘’을 찾아 취약계층 급식 지원 현장 배식 봉사활동을 가졌다.

현장에서 정 대표는 ‘6·3 지방선거 후보로 확정된 현역 국회의원들이 선거구 획정 시한인 이달 말까지 사퇴가 없어 보궐선거가 내년으로 연기될 수 있다는 우려가 있다’는 취재진의 질문에 “그런 꼼수는 쓰지 않겠다”면서 “(후보에) 당선된 의원들은 4월에 사퇴한 후 (해당 지역구에) 공천할 예정”이라며 밝혔다.

현행 공직선거법상 상반기 재·보궐선거는 4월30일까지 확정된 공석을 대상으로 실시된다. 반면 현역 국회의원의 지방선거 출마를 위한 사퇴 시한은 5월4일까지로, 현역 의원이 이달 말까지 의원직을 내려놓지 않으면 해당 지역구는 내년까지 공석으로 남게 된다.

정 대표는 “일각에서 사퇴 시한을 넘기는 것 아니냐는 의심이 있는 것 같은데, 절대 그럴 일은 없다”며 “1년간 (지역구를) 비워두면 국민들이, 지역 유권자들이 용서하겠느냐”고 반문했다.

또 “이번에 파란 바람이 불어서, 분위기가 좋다고 언행을 실수하거나 국민의 눈살을 찌푸리게 하는 후보들이 없도록 각별히 주의 시켜야겠다는 생각이 든다”고 언급했다.

한편 경기 평택을 재보궐선거에 도전장을 던진 조국 조국혁신당 대표는 이날 평택시 선거관리위원회를 찾아 예비후보로 등록하는 등 선거 준비 채비에 나섰다. 조 대표는 이날 한 유튜브 채널에 출연해 “평택을에서 승부를 걸겠다”면서 “국민만 보고 가겠다”고 밝혔다.