[헤럴드경제=장윤우 기자] ‘상위 1%만 소개한다’는 결혼정보회사가 전과 6범 사기범을 수천억 자산가로 소개해 큰 손해를 입었다는 사연이 전해졌다.

16일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 30대 여성 A 씨는 400만원의 가입비를 내고 유명 결혼정보회사에 등록했다. 매칭 매니저는 A 씨에게 B 씨를 적극 추천했다. A 씨에 따르면 매니저는 B 씨를 독일 유명 음대를 졸업하고 미국 시민권을 가진 1977년생 사업가로, 강남 5성급 호텔 장기 투숙 중인 자산가라고 설명했다.

이어 연간 배당금만 100억원, 총자산 수천억원대라고 했다. 매니저는 “직접 만나봤는데 엄청난 부자”라며 “이완용 후손 아닐까 싶을 정도로 부유하다”고까지 했다. 실제로 B 씨는 고급 스포츠카를 타고 등장해 외형적으로도 신뢰를 줬다.

A 씨와 친분을 쌓던 B 씨는 “좋은 투자 기회가 있다”며 5000만원 투자를 권유했다. A 씨는 3000만원을 투자하기로 했고 나머지 2000만원은 B 씨가 부담하기로 했다. 얼마 지나지 않아 B 씨는 “호텔비가 부족하다”며 추가로 돈을 빌려달라고 했다. 투자금과 추가 금액 모두 돌아오지 않았다.

A 씨가 의심하자 B 씨는 “내가 돈을 안 준다는 것도 아니고 안 줄 사람도 아니고 어디 갈 사람도 아니”라며 “지금 결정사에서 계속 연락이 오고 난리가 났는데 거기 부대표랑 지금 전쟁 중이다”고 해명했다. 그러면서 “나한테 내용증명 호텔로 보내고 그런 짓 하고 있는데 거기다가 빌미를 주면 안 된다”고 설득을 시도했다.

B 씨의 실체는 우연히 드러났다. A 씨가 JTBC ‘사건반장’을 시청하다 자신이 만나던 남성이 이미 방송에 여러 차례 등장한 사기범과 동일 인물임을 알아챘다. 확인 결과 출생 연도는 1977년이 아닌 1960년대였다. 독일 음대 박사 학위는 허위였고 직업도 없었다. 사기 전과 6범에 교도소 복역 이력이 있었다. 미국 시민권은커녕 미국 방문 이력조차 없었다.

A 씨는 결혼정보회사에 문제를 제기하자 업체는 “(위조 여부)를 회원님이 확실하게 증명하실 수 있냐”며 “저희가 어떻게 책임을 질 수는 없다”고 답변했다. 환불을 원하면 소송을 제기하라는 입장도 전달했다.

이후 업체 측은 “담당 직원이 신원 확인을 안 하고 만남을 주선했다”며 “직원 개인의 잘못으로 지금은 해고된 상태”라고 밝혔다.

박지훈 변호사는 “나이와 같은 기본 정보조차 검증되지 않은 점은 관리 소홀로 볼 여지가 있다”며 “소송을 제기하면 위자료를 포함해 계약금의 일정 부분은 돌려받을 가능성이 있다”고 했다.