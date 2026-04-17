순제작비 30억원, 손익분기점 80만 넘어 올해 개봉작 중 가장 빠른 손익분기 달성

[헤럴드경제=한지숙 기자] 순제작비 30억 원짜리 공포영화 ‘살목지’가 개봉 10일째 100만 관객을 돌파했다.

17일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘살목지’는 이날 오전 100만 관객을 돌파했다.

이는 2019년 개봉한 ‘변신’ 이후 공포 장르 가운데 가장 빠른 기록으로, ‘프로젝트 헤일메리’보다 하루 앞선 것이다.

앞서 ‘살목지’는 개봉 7일 만에 손익분기점(80만 명)을 넘어서면서 올해 개봉된 영화 중 가장 빠르게 손익분기점을 넘은 영화라는 기록도 세웠다. 살목지의 순제작비는 30억원 선이다. 대규모 세트나 스타 캐스팅이 없는 중예산 영화다. 이는 공포 영화 제작의 특징이기도 하다. 2018년 개봉해 관객 수 267만 명을 기록한 ‘곤지암’의 경우 순제작비는 11억 원, 순익분기점은 70만 명이었다.

‘살목지’는 충남 예산군에 위치한 ‘살목지’ 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 아비규환에 빠진다는 내용이다.