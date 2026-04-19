유망 소상공인 100개 사 선발 교육, 제품 개발 등 단계별 지원 20일부터 접수

[헤럴드경제=부애리 기자]중소벤처기업부는 ‘2026년 글로벌 소상공인 육성 사업’을 추진한다고 19일 밝혔다.

해당 사업은 수출 역량을 보유한 유망 소상공인이 수출기업으로 성장할 수 있도록 지원하기 위한 것으로 올해 새롭게 도입됐다.

수출 경쟁력이 강한 기업을 대상으로 로컬트랙 60개 사, 혁신 트랙 40개 사 등 총 100여개 사를 선발한다. 중기부는 실제 수출 성과 창출로 이어지도록 교육, 제품 개발, 마케팅·판로 등 단계별로 지원한다.

우선 참여업체별 수출 역량을 진단하고 식품, 화장품, 패션, 생활용품을 중심으로 관세 및 통관, 수출 노하우 등에 대한 교육을 진행한다.

비즈니스모델 고도화를 위한 제품 개발, 수출 브랜드 디자인 고도화, 인증 및 산업재산권 취득 등 사업 확대를 위한 자금도 최대 1억원 지원한다.

글로벌 특화프로그램에서는 글로벌 플랫폼 입점 교육, 국제 박람회 참여 지원 등을 통해 온오프라인 해외 판로 개척을 지원한다.

자세한 내용은 소상공인 24와 중기부 홈페이지에서 확인할 수 있다. 오는 20일부터 내달 15일까지 소상공인 24 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.