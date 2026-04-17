[헤럴드경제=윤채영 기자] 미국을 방문 중인 장동혁 국민의힘 대표가 당초 17일로 예정됐던 귀국일을 사흘 연기했다.

박준태 당 대표 비서실장은 이날 국회에서 기자들과 만나 “장 대표가 당초 오늘 오후 늦게 귀국할 예정이었는데, 일정이 좀 늦어져서 귀국을 변경됐다. 오는 20일 새벽 도착할 것으로 예상된다”고 말했다.

박 비서실장은 “당초 공항까지 이동해 수속을 밟고 있었는데, 특별한 사정이 생겨 다시 일정 늘리게 됐다”며 “(미국) 국무부 쪽 연락을 받고 일정을 늘리게 된 것으로 이해한다”고 전했다.

이어 “JD 밴스 미국 부통령 또는 마코 루비오 국무장관 등 예측을 언론에서 많이 하시던데, 그런 미팅은 아직 성사되지 않은 것으로 안다”고 부연했다.

미국 현지에는 김민수 최고위원이 남아 일정을 함께 소화한다. 동행했던 조정훈·김대식·김장겸 의원은 먼저 귀국 비행기에 올랐다.

장 대표 미국 방문 일정 변경은 이번이 두 번째다. 당초 지난 14일 출국해 2박 4일 일정을 소화할 계획이었으나 일정을 앞당겨 지난 11일 워싱턴DC로 출국해 일정이 5박 7일로 늘려 이날 오후 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이었다. 귀국이 미뤄지며 장 대표 미국 체류 기간은 8박 10일이다.