17일 서울서부지법 2차 공판기일 출석 앞서 취재진에게 “서부사태사건도 유튜브 보고 알아”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 서울서부지법 폭력 난동 사태를 배후 조종한 혐의로 구속기소됐다가 보석으로 풀려난 전광훈 사랑제일교회 목사가 17일 법원에 출석하며 재차 혐의를 부인했다.

전 목사는 이날 오전 서울 마포구 서울서부지법 정문에서 취재진에게 “내가 서부 사태를 조장했으면 현장에 새벽 3시에 있든지 해야 할 것 아니냐”면서 “몸이 안 좋아서 집에서 잠을 자고 있었고, 서부사태 당시 일어난 사건도 유튜브를 보고 알았다”고 말했다.

이어 “나는 오줌도 내 힘으로 못 싼다”면서 “이런 중환자를 어떻게 두 달 반 동안 남부구치소에 가둘 수 있냐”고 했다. 그러면서 “판사도 이것을 다 알기 때문에 보석 허가를 내 준 것”이라고 했다.

‘보석 기간 집회 참석이 부적절하다’는 세간의 지적을 전한 기자에게는 “7명의 정범에 대해서 접촉하지 말라는 것이 보석 조건”이라면서 “자꾸 기자들이 전광훈을 재구속하라고 하는데 내가 재구속이 되겠나”라고 답했다.

서울서부지법 형사1단독 박지원 부장판사는 이날 특수건조물침입교사 혐의 등으로 기소된 전 목사에 대한 2차 공판기일을 진행한다.

앞서 법원은 지난 7일 건강 상태와 도주 우려가 낮은 점을 고려해 전 목사에 대한 보석 청구를 인용했다. 보증금 1억 원 납입, 주거지를 자택으로 제한, 사건 관계인 접촉 금지 등을 조건으로 달았다. 특히 공소사실상 교사행위와 관련된 정범들에 대한 증인신문이 끝날 때까지 직접·간접 접촉 또한 재판부는 금지했다. 다만 집회 참석 금지는 포함되지 않았다.

전 목사는 보석으로 풀려난 당일인 12일 오전 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 ‘전국 주일 연합 예배’에 대형 스크린을 통해 화상 설교에 나서 “우리가 이겼다”, “광화문에 120만명이 모여 끝장을 내야 한다”는 등의 발언을 했다.

이에 진보 성향 단체 촛불행동이 지난 14일 전 목사를 내란선동 등 혐의로 서울서부지검에 고발했다. 촛불행동은 “전 목사가 사실상 집회에 가담하고 사건 관련 인물들과 간접적으로 접촉함으로써 재판에 영향을 미치려는 의도를 드러냈다”고 지적했다.