중국 핵심 산업 현장 방문 선전시 정부·플랫폼 및 중국 진출 협력 단체와 MOU 체결 중국 진출 교두보·비즈니스 기반 마련

[헤럴드경제=김유진 기자] 월드클래스기업협회가 중국 선전시 혁신기업을 방문해 현지 산업 생태계 점검과 협력 네트워크 구축에 나섰다. 인공지능(AI)·전기차·로봇 등 핵심 산업 현장을 직접 확인하는 한편, 현지 기관과 업무협약(MOU)을 체결하며 중국 진출 기반을 확보했다.

17일 월드클래스기업협회에 따르면 협회는 지난 14일부터 나흘간 ‘중국(선전) 혁신기업 방문 프로그램’을 진행했다. 이번 프로그램은 회원사의 중국 시장 진출 확대와 기술 협력 기회 발굴을 목적으로 기획됐다.

참가 기업들은 선전을 대표하는 주요 기술 기업들을 방문하며 현지 산업 경쟁력을 점검했다. 전기차 및 배터리 기업 BYD에서는 친환경 모빌리티 생산 인프라를 확인했고, 바이두에서는 자율주행 기술 시연을 통해 AI 기반 모빌리티 기술 수준을 점검했다.

AI 소프트웨어 기업 센스타임에서는 컴퓨터 비전과 스마트시티 적용 사례를 확인했으며, JLC 테크놀로지 그룹을 통해 스마트 제조 운영 방식과 통합 생산 모델을 살펴봤다. 협동로봇 기업 두봇에서는 자동화 기술의 실제 적용 사례도 점검했다.

단순 시찰을 넘어 협력 성과도 도출됐다. 협회는 선전시 인민정부 산하 글로벌 진출 지원 기관 ‘Go Global’과 스타트업·테크 정보 플랫폼 36Kr과 각각 업무협약을 체결했다. 이를 통해 회원사의 중국 시장 진출을 위한 현지 네트워크 기반을 확보했다는 평가가 나온다.

이성호 월드클래스기업협회장은 “중국 핵심 산업 현장을 직접 확인하고 현지 기관과 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다”며 “회원사의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 해외 진출 지원을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.