15일 도로교통법 위반 혐의 불구속 기소 작년 11월 서울 강남서 음주운전한 혐의

[헤럴드경제=안대용 기자] 영화 ‘범죄도시’에서 배우 마동석 씨가 연기한 형사 ‘마석도’의 실제 모델로 알려진 경찰관이 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 것으로 확인됐다.

17일 헤럴드경제 취재를 종합하면 서울중앙지검 형사1부(부장 신도욱)는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 서울 수서경찰서 소속 A경위를 지난 15일 불구속 기소했다.

A경위는 지난해 11월 24일 저녁 서울 강남구에서 면허 취소 수치인 혈중알코올농도 0.144%로 술에 취한 상태에서 운전한 혐의를 받는다. 당시 접촉사고가 났는데 인명 피해는 없었던 것으로 조사됐다. A경위는 경찰 조사 단계에서 ‘만취해 차에서 내리는 상황부터 기억이 난다’는 취지로 자신의 혐의를 인정했던 것으로 알려졌다.

검찰은 A경위가 초범이지만, 퇴근 시간대 도로 통행이 많은 시간대에 음주운전으로 물적 피해를 일으켰고 혈중알코올농도가 만취 수준으로 조사된 데다 경찰공무원 신분으로 음주운전을 한 점 등을 고려해 기소를 결정한 것으로 파악됐다.

경찰은 지난해 A경위의 음주운전 사고 사실이 알려진 후 A경위를 직위해제 했다.