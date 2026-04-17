반복 금융거래 편의성 제고 펀드 자동매수·세제정보 연계

[헤럴드경제=홍태화 기자] 대신증권이 ‘계좌 자동·예약이체 서비스’를 도입하는 등 뱅킹 서비스 고도화에 나섰다.

대신증권은 고객이 지정한 날짜에 일정 금액을 자동으로 보내거나 받을 수 있는 ‘계좌 자동·예약이체 서비스’를 모바일트레이딩시스템(MTS) 뱅킹 모드에 도입했다고 17일 밝혔다.

이용자가 이체 날짜와 금액을 미리 설정해두면 정해진 일정에 따라 자동으로 이체가 이뤄진다. 정기 송금이나 생활비 이체 등 반복적인 금융거래를 간편하게 처리할 수 있다.

특히 단순 이체 기능을 넘어 투자와 연계된 점이 핵심이다. 받는 계좌를 대신증권 계좌로 지정하고 펀드 매수가 가능한 상품일 경우, 매월 자동으로 보유 펀드를 매수할 수 있다. 투자 시점을 일일이 신경 쓰지 않아도 장기적 자산 형성이 가능하도록 설계됐다.

세제 혜택 상품에 대해서는 납입 시 저축 정보와 납입 현황도 함께 확인할 수 있도록 했다. 대신증권은 앞서 ‘뱅킹 간편모드’를 신설하는 등 사용자 환경(UI·UX) 개선을 추진해 왔으며, 이번 서비스 도입을 통해 금융과 투자 기능 간 연계를 강화했다.

지창성 대신증권 IT솔루션부장은 “이번 서비스는 단순 이체 기능을 넘어 투자와 세제관리까지 연결한 것이 핵심”이라며 “고객의 금융 편의성과 자산관리 효율성을 높이기 위해 서비스를 지속적으로 개선해 나갈 것”이라고 말했다.