[헤럴드경제=민성기 기자] ‘조폭 연루설’로 인해 대부분의 활동을 중단한 조세호가 “남는 게 시간”이라며 근황을 전했다.

오는 19일 공개되는 ‘도라이버’ 9회는 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 우영이 세월을 이겨내기 위해 ‘도라 노인대학 MT’를 떠난다. 특히 이번 MT에는 스페셜 어르신으로 곽범과 김지유가 합류해 열정의 노익장을 과시한다.

제작진에 따르면 마을 회관에 가장 먼저 도착한 우영은 누구보다 화려한 ‘80세 싱글남’으로 변신한다. 그런가 하면 주우재는 ‘모태솔로 그루밍족 주길놈’ 할아버지로 분한다.

조세호는 “체력이 국력이요. 청춘은 지금부터요”라며 갑자기 체력을 어필한다.

조세호는 “아침에 일어나면 남는 게 시간이요. 매일 운동하오”라며 최근 ‘근육남’으로 변신할 수밖에 없었던 여유로운 하루 루틴을 공개한다.

이에 주우재는 “잃는 게 있으면 얻는 것도 있어야지요”라며 일 대신 시간과 근육을 얻은 조세호 삶을 거든다.

또 김지유가 게스트로 등장한다. 김지유는 “나는 행자여. 지금까지 싱글이여”라며 주우재에게 관심을 보인다. 온갖 플러팅에도 끄떡없는 주우재 모습에 김지유는 급기야 귓속말 시간을 활용해 뜀박질 후 귀에 입을 대며 “떡볶이 먹으러 우리 집으로 가자”라고 속삭인다.

곽범도 합류한다. 곽범은 “나는 50년생 호랑이띠 곽대호야”라며 “골프했다가 내기를 잘못해서 협회서 방출됐어. 세 번 결혼했는데 네 번째 인연을 찾으려고 왔어”라고 이야기한다.

한편 ‘도라이버 시즌4: 더 라이벌’은 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.