왕과사는남자 직후 59회 단종문화제 D-7 영월군·군민, 국민과 지구촌 손님맞이 분주 미디어기자박물관 “주민생애도 취재·기록” ‘화재 0’이지만, 우려지역 불연제 살포 완료

[헤럴드경제=함영훈 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’의 세계적인 인기로 일주일 앞으로 다가온 제59회 단종문화제가 글로벌 축제가 될 것이 확실시되는 가운데, 영월군민과 영월군이 청령포원 일대에서 ‘천원의 행복’ 피크닉 관광열차를 운행하고 민관이 합심하는 관광협약을 맺는가 하면, 행여 있을지도 모를 봄 산불에 대비해 친환경 불연제를 뿌리는 등 분주한 모습을 보이고 있다.

▶청령포에서 1.5㎞ 청령포원 관광열차 운행

영월군은 제59회 단종문화제와 어린이날을 맞아 4월 20일부터 5월 5일까지 16일간 ‘동서강 정원 청령포원’ 일원을 순환하는 관광열차를 임시 운행한다.

청령포원은 청령포로 진입하는 나루터에서 걸어서 20분가량(2200보 걷기, 차로는 2분) 걸리는 공원이다. 동강-서강 합수지점에 있어 ‘동서강 청령포원’이라 부른다.

이번 관광열차는 축제 기간 영월을 찾는 관광객들에게 새로운 즐길 거리를 제공하고, 넓은 청령포원 부지를 보다 편리하게 이동할 수 있도록 마련됐다.

특히 이 시기 청령포원은 화사한 봄꽃과 푸른 소나무 숲이 어우러져 관광열차를 타고 정원을 둘러보며 아름다운 자연경관을 감상할 수 있어 방문객들에게 특별한 추억을 선사할 것으로 기대된다.

탑승권은 청령포원 내 매표소에서 구매할 수 있으며, 이용 요금은 연령 구분 없이 1인 1000원이다. 가족 단위 방문객들도 부담 없이 이용할 수 있도록 했다.

안백운 문화관광과장은 “제59회 단종문화제를 맞아 준비한 관광열차가 방문객들에게 즐거운 추억이 되길 바란다”며 “청령포원의 아름다운 자연과 단종의 역사가 깃든 영월의 정취를 더욱 가까이에서 즐기시길 바란다”고 말했다.

▶왕사남 그때 처럼 똘똘 뭉치는 영월 민관

영월 민관이 15~16세기 그때 처럼 똘똘 뭉치고 있다. 이번에는 단종과의 의리를 기키기 위한 연대 뿐 만 아니라, 우리 국민은 물론 지구촌에서 단종과 엄흥도를 보러 몰려오는 손님들을 잘 모시고, 잘 먹이고, 잘 구경시켜주기 위함이다.

영월군자원봉사센터와 한전엠씨에스(주)영월지점 등 6개지점, 영월군청 문화관광과 등 영월 민관은 16일 영월 관광 활성화와 지역사회 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 기관 간 연계를 바탕으로 영월의 주요 관광자원을 널리 알리고, 관광객 유입 확대를 통해 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

한전엠씨에스(주)는 전국 네트워크를 활용한 관광 홍보를 지원하고, 영월군자원봉사센터와 문화관광과는 지역 자원과 연계한 다양한 공동사업을 추진할 계획이다.

협약에 따라 각 기관은 관광 홍보와 지역사회 발전을 위한 사업 발굴, 자원 연계 및 지원 등 실질적인 협력체계를 구축하게 된다. 이들은 고생태 대표 지질 선돌에서 환경정화활동도 진행했다.

▶산불 ‘0’이지만, 친환경 지연제 살포 완료

영월군은 영월국유림관리소와 합동으로 산불 취약 공공시설에 대한 산불지연제 사전 살포를 완료하며 산불 대응력을 강화했다고 밝혔다.

이번 산불지연제 살포는 건조한 날씨와 강풍으로 산불 발생 위험이 높아짐에 따라 주요 시설을 보호하고 산불 확산을 사전에 차단하기 위해 추진됐다.

지난 4월 14일에는 국가중요시설 ‘다’급인 한국남부발전 영월빛드림본부를 대상으로 산불지연제를 살포했다. 고성능 산불진화차 2대와 다목적 산불진화차 2대를 투입해 총 3톤의 지연제를 살포했으며, 서측 방면 약 0.5ha 구간에 총연장 800m 규모의 산불 차단선을 조성했다.

이어 4월 15일에는 영월군 양묘장과 환경자원화시설(소각시설)에 대한 추가 살포를 진행했다. 양묘장에는 0.5톤, 환경자원화시설에는 1톤의 지연제를 각각 살포해 산불 확산 방지 조치를 마쳤다.

백윤권 산림정원과장은 “산림청과의 긴밀한 협력을 통해 산불 취약지역과 주요 시설을 중심으로 선제적 예방 활동을 강화하고 있다”며 “앞으로도 국가유산, 교정시설, 요양병원 등 보호시설과 대피 취약시설에 대한 추가 살포를 추진하겠다”고 밝혔다.

영월군은 현재까지 산불 발생 0건을 유지하며 산불 예방과 대응에 총력을 기울이고 있다.

▶기록의 중요성..영월 미디어기자박물관 “엄흥도 같은 주민기록 남기겠다”

왕사남의 기록은 60년 가량, 대를 이은 무거운 침묵으로 의리를 지킨 영월군민들의 무거운 입이었다.

이후 중종~숙종 사이 장릉을 발견하고 단종이 복권된 이후에야 “이제는 말 할 수 있다”며 군민들의 증언으로 봇물처럼 터져나왔다.

침묵의 기간, 군민들 끼리만 하던 숱한 이야기를 제목 ‘왕방연(王邦衍): 일국의 왕이 강물에 흐르다’라는 타이틀로 누군가 기록했고, 이는 ‘천만리 머나먼길...’ 시조 등으로 정리되었다. 아직도 이를 시조의 지은이로 소개하는 모든 백과사전은 틀렸다.

철저한 고려말살정책을 폈던 조선은 우리 고려의 고유성씨 왕씨를 의금부 호송관 또는 사약집행관 등 무신 간부로 등용하지 않았다. 왕씨가 중국 성씨였다면, 청에 대한 항복을 각오하면서 까지 명나라에 철처하게 사대하던 조선은 아마 왕씨를 엄청나게 많이 등용했을 것이지만 그렇지 않다. 왕방연이 의금부 소속 시조작가가 아니라는 사실, 구전된 얘기를 집대성한 글의 제목이라는 사실은 영월 일대 향토사학자들의 일치된 증언이자 연구결과이다.

왕사남 등을 통해 다시한번 단종-세조 얘기가 보다 심도높게 연구되고 있지만, 그때 그 시점 ‘속보형 기록’이 그리 많은 것은 아니다.

어르신대한노인회 영월군지회와 영월미디어기자박물관이 어르신 문화활동과 기록문화 확산을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결한다. 오는 20일 오전 10시 대한노인회 영월군지회 회의실에서 엄기원 지회장과 고명진 관장을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 진행될 예정이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 어르신들의 문화예술 참여 확대와 미디어 활용 역량 강화를 위해 상호 협력하기로 했다. 특히 사진·드론 교육, 주민기자 양성, 자서전 및 마을기록 사업, 신문 제작 등 다양한 분야에서 공동사업을 추진할 계획이다.

고명진 미디어기자박물관장은 “어르신 한 분 한 분의 이야기가 지역의 역사로 남을 수 있도록 미디어 활동을 적극 지원하겠다”며 “기록과 문화가 결합된 새로운 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다. 이번 협약은 어르신의 삶을 기록하고 공유하는 지역 문화기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대된다.