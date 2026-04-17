생산적 금융 확대 위한 업무협약 체결 기업별 금융 컨설팅·수출입 금융 지원

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행은 한국강소기업협회와 대한민국 강소기업의 국내외 경쟁력 제고와 생산적 금융 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 역량을 결합해 강소기업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하고, 생산적 부문으로의 자금 흐름을 확대하기 위해 추진됐다. 지난 16일 열린 협약식에는 김영식 강소기업협회장과 서유석 하나은행 기업그룹 부행장 등이 참석했다.

양 기관은 ▷회원사의 생산적 부문 자금 전환 유도 ▷강소기업 브랜드 가치 제고 ▷글로벌 진출 지원 강화 등을 주요 협력 과제로 설정하고 협업 체계를 구축할 계획이다.

특히 하나은행은 협회 회원사를 대상으로 금리·수수료 우대 등 생산적 금융 지원을 확대하고, 기업별 맞춤형 금융 컨설팅을 제공할 방침이다. 이와 함께 수출입 및 해외 진출 관련 금융 지원을 강화하고, 협회·회원사를 대상으로 퇴직연금 제도 도입도 추진할 예정이다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 “이번 협약은 강소기업이 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “다양한 금융지원과 협력을 통한 생산적 금융 확대를 지속 추진할 계획”이라고 밝혔다.

한편 하나금융그룹은 ‘하나 모두 성장 프로젝트’를 통해 2030년까지 5년간 생산적 금융 84조원, 포용금융 16조원 등 총 100조원을 투입해 기간산업과 첨단산업 지원을 확대하고 있다.