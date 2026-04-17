“중동 날아간다”…교황 비판 수위 높여

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[헤럴드경제=정목희 기자] 이란과의 전쟁을 둘러싸고 레오 14세 교황과 설전을 이어온 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간)에도 교황을 향한 비판을 이어갔다.

트럼프 대통령은 이날 네바다주 라스베이거스로 출발하기에 앞서 백악관에서 취재진과 만나 “만약 교황이 이란의 핵무기 보유를 허용한다면 나는 교황과 의견이 다르다”고 말했다.

그는 “교황이 성명을 발표했는데, 이란이 핵무기를 가질 수 있다는 취지였다”며 “나는 이란이 핵무기를 가져서는 안 된다고 본다”고 강조했다. 이어 “이란이 핵무기를 보유하게 되면 전 세계가 위험에 빠지고 중동은 초토화될 것”이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 또 “교황은 이란이 지난 몇 달간 (자국민) 4만2000명을 죽였다는 사실을 이해해야 한다”며 “그들은 총도 없는 완전히 비무장한 시위대였다”고 지적했다.

그러면서 “교황은 이것이 ‘현실 세계’라는 점을 이해해야 한다. 매우 끔찍한 세상”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 레오 14세 교황의 형인 루이스 프레보스트가 자신의 정치 구호인 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 지지자라고 언급하며 “그는 매우 훌륭한 사람이다. 교황도 분명 훌륭한 분일 것”이라고 말했다.

그는 그러면서도 “교황과 직접 만난 적은 없지만, 만약 교황이 이란의 핵무기 보유를 허용한다면 나는 교황과 의견이 다르다. 그런 일은 절대 있어서는 안 된다”고 강조했다.

최초의 미국인 교황인 레오 14세는 그간 트럼프 대통령을 향한 직설적 비판에 신중했으나 이란 전쟁을 계기로 “하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다”, “전능에 대한 망상이 전쟁을 부추기고 있다” 등으로 대이란 전쟁에 대한 강도 높은 비판 발언을 잇따라 내놓았다.

이에 트럼프 대통령은 교황을 향해 “범죄 문제에 나약하고 외교 정책에선 형편없다”라고 직격하는 등 둘 사이의 갈등이 커지고 있다.