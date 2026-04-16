첨단 산업 집중 투자 내달부터 본격 가동

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천경제자유구역청이 인천경제자유구역(IFEZ) 내 유망 중소·벤처기업 육성을 위한 대규모 펀드를 조성하고 본격적인 투자에 나선다.

인천경제청은 ‘인천스타트업파크펀드 2호’를 총 500억 원 규모로 조성하고 내달부터 기업 발굴과 투자에 착수할 계획이라고 16일 밝혔다.

이번 펀드는 인천경제청이 인천테크노파크를 통해 출자하고 민간 벤처캐피탈이 운용하는 공공·민간 협력형 구조로 설계됐다.

당초 목표액이었던 300억 원을 크게 웃도는 규모로 조성되며 민간 자금 유치 성과를 거둔 점이 특징이다.

특히 한국성장금융 등 정책금융과 지방자치단체 재원이 함께 참여해 재원 안정성과 투자 확대 기반을 동시에 확보했다는 평가를 받고 있다.

펀드는 캡스톤파트너스가 운용하는 ‘캡스톤 2026 AI혁신 투자조합’을 통해 집행되며 인공지능(AI)을 중심으로 모빌리티, 로보틱스 등 연관 산업까지 투자 범위를 확대할 예정이다.

투자 대상은 IFEZ 내 본사, 연구소 또는 공장을 보유한 기업 가운데 바이오 헬스케어, 스마트 제조, 항공복합물류, 지식관광서비스 등 4대 전략산업 분야의 업력 7년 이하 기업이다. 다만 신산업 분야는 10년 이하 기업까지 포함된다.

인천경제청은 전체 펀드 가운데 75억 원 이상을 IFEZ 내 기업에 의무 투자하도록 설정해 지역 투자 실효성을 높였다.

또 인천스타트업파크의 실증(TRYOUT) 사업과 연계해 기술 검증을 거친 기업을 우선 투자 대상으로 삼는 등 발굴부터 투자, 성장까지 이어지는 연계형 투자 구조를 구축할 방침이다.

윤백진 인천경제자유구역청장 직무대행은 “인천스타트업파크를 거점으로 기업 발굴부터 투자, 성장 지원까지 원스톱으로 이뤄지는 투자 생태계를 강화하겠다”며 “AI와 4대 전략산업 분야 유망 기업을 집중 육성해 지역 경제의 미래 성장 기반을 확충하겠다”고 말했다.

한편, 지난해 595억 원 규모로 조성된 ‘인천스타트업파크펀드 1호’는 현재까지 IFEZ 내 4개 기업에 총 60억 원을 투자했다.